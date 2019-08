Miksi katsotte vääränlaisia ohjelmia?

Suomessa on katsottavissa 16 ilmaista kotimaista tv-kanavaa. Paras katseluaika, primetime, on kello 20–23.00. Katsotaanpa, miten monta käsikirjoitettua primetime-draamasarjaa noilta kanavilta tänään löytyy. Uusintoja ei lasketa.

Pank – pankin nousu ja tuho (TV1), Kellot soi (TV2) ja 9-1-1 (Fox). Heron Havaiji 5-0:n tuoreudesta en ole varma. Eli tänään Suomen ilmaiskanavilla nähdään parhaaseen katsomisaikaan kolmea sarjaa, ehkä neljää.

Elokuvia on ihan mukavasti, jokainen niistä on ennenkin nähty. Aikoinaan keskiviikko olisi ollut melko elokuvaton päivä. Primetimen ehdoton valtias on kuitenkin tosi-telkkari. Ei tässä sinällään mitään ihmeellistä ole, tilanne on ollut tämä jo jonkin aikaa.

Koska televisio on itselleni, kuten Homer Simpsonillekin, opettaja, ystävä ja rakastaja, olen suruissani. Ikävöin mennyttä, jolloin käsikirjoitettu draama oli tv-ohjelmiston kuningas. Muistelen nostalgisesti aikoja, jolloin MTV3:lla nähtiin lähes joka arkipäivä kello 21 amerikkalainen poliisisarja.

Käsikirjoitettu fiktio voi huonosti perinteisessä broadcast-telkkarissa. Draamaa on kallista tehdä. Se on vaikeaa, homma voi mennä helposti pieleen. Reality tulee halvemmaksi, ja se tavoittaa tarpeeksi paljon katsojia. Katsojaa aliarvioidaan, koska se toimii ja tuottaa tulosta. Love Islandin ja Big Brotherin Suomi-versiot ovat nurkan takana.

Käsikirjoitettu draama on muuttanut suoratoistopalveluihin, missä se voi paremmin kuin koskaan ennen. Tämä ratkaisee omat katsomisongelmani, vaikka jonkin verran maksaakin. Ja onhan meitä muitakin. Eivät nuo palvelut pelkästään minun rahoillani pystyssä pysy.

Vaikka käsikirjoitettu draama on kuolemassa sukupuuttoon broadcast-telkkarissa, se voi mainiosti suoratoistopalveluissa. Sitä en vain ymmärrä, miksi joku katsoo Huutokauppakeisaria, kun voisi katsoa GLOW’n kolmannen kauden jaksoja Netflixistä.