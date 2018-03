Miksi nuori Suomi keulii?

Koska aurinko on alkanut jo lämmittää ja muutamia pikkulintuja on havaittu, saavat ajatukset karkailla kevääseen ja kesään. Minä mietin viime kesää.

Itävaltalainen veljentyttöni vieraili Suomessa. Uimme, shoppailimme ja höpötimme – niin kuin kuuluukin. Sitten tämä kohta täysikäinen nainen kysyi minulta Suomen liikennettä koskevan kysymyksen johon en osannut vastata. ”Miksi suomalaiset pyöräilijät ja mopoilijat keulivat koko ajan. Mikä siinä on se juttu?”

En ollut ehkä ennen asiaa ajatellut, mutta kun se tuli puheeksi huomasin, että usein renkaista asfalttia koskee tosiaan vain toinen. Mietin onko kyseessä joku enduroharrastusta suosivien maiden juttu. Suomessa kun monet kokeilevat crossia hiekkamontuilla ja mökkiteillä. Vai onko Suomen nuoriso vain jollain tapaa erityisen hurjapäistä?

Ennen kaikkea jäin kuitenkin miettimään omaa nuoruuttani. Nykymopoilijat tuntuvat olevan selvästi taitavampia hurjastelijoita kuin oman ikäluokkani edustajat nuorina. He näyttävät hallitsevan teknisesti vehkeensä paremmin ja pyörittävän niitä taidokkaasti – usein toki uhkarohkeasti, mutta siis myös taidokkaasti.

Uskon löytäneeni tähän yhden selvän syyn ja sillä ei ole mitään tekemistä synnynnäisen osaamisen tai ikäpolvien kehityksen kanssa. Syy löytyy isukin ja äiskän kukkarosta.

Nykypyöräilijöillä on alla vaihteettomien munamankelien sijaan jousitettuja ja jopa nivellettyjä fillareita, joilla polkee melkein puuhun. Mopoilijat taas ovat tien päällä selvästi enemmän, sillä heillä on varaa bensaan ja alla on menopeli jonka toimivuus ei perustu jatkuvaan rukoiluun.

Nuoruudessani kodin ja kaverin tai koulun väliä ajettaessa valittiin aina suorin reitti, ettei bensaa kulunut hukkaan. Mitä taas renkaan poltteluun tulee, niin se tuskin kävi kenellekään edes mielessä. Tai jos olisi käynyt, olisi häntä voinut surutta kutsuttu ”järjen köyhäksi” kuten kaverini äidillä oli tapana sanoa.

Elokuvissa moista oli kyllä nähty, mutta jokainen ymmärsi, että polttamalla puhkaistu rengas tarkoittaa loputtoman pitkää viikkorahojen säästämistä ja vanhempien huudosta punaisia korvia.

Lopuksi on vielä sanottava, että temppuilu ja yleinen liikenne on sellainen yhtälö, ettei sen laillisuutta tarvitse lähteä lakikirjasta etsimään. Lisäksi on huomioitava, että nykypäivänkään vakiomopoista ei lähde yleensä sellaisenaan tarpeeksi tehoja onnistuneeseen keulimiseen. Näin voidaan kaiketi vetää karkea arvio, että keulijalla on allaan yleensä viritetty vehje.