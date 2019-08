Miljoonat poikimaan Hollywoodin tyyliin

Kukapa meistä ei olisi joskus kuvitellut olevansa Hollywood-tuottaja. Tässä kuvitelmassa et kuitenkaan ole Jerry Bruckheimer, vaan pienen studion edustaja, jolla on käytössään elokuvaan vaivaiset viisi miljoonaa dollaria. Joten mitä teet?

Summalla saa palkattua yhden keskisuuren näyttelijätähden, eikä se elokuvaan vielä riitä. Yksi vaihtoehto on tehdä härski ja hauska teinikomedia. Sellainen jossa on paljon seksijuttuja ja huonoa käytöstä. Esimerkiksi yllätyshitti American Pie (1999) saatiin myytyä studiolle työnimellä Nimetön teinien seksikomedia, jonka voi tehdä alle 10 miljoonalla dollarilla ja jota suurin osa studioiden lukijoista inhoaa mutta sinä toivottavasti pidät.

Itse pistäisin munani toiseen koriin, nimittäin pienen budjetin kauhuelokuvaan. Tyylilajin edut ovat samat kuin niissä ronskeissa teinikomedioissakin. Kohderyhmä ei välitä budjetista tai suurista tähdistä, vaan ainoastaan lopputuloksesta. Jos homma toimii, lipputuloja kertyy mukavasti.

Riskit ovat toki ilmeiset. Homma ei välttämättä toimi. Mutta silloin menetetään vain enintään viisi miljoonaa dollaria. Hollywoodin supersankarileffa ei valmistu alle sadalla miljoonalla, ja siihen tulee markkinointikulut vielä päälle. Pikkurahan kauhuelokuvan menestymismahdollisuudet ovat kuitenkin paljon paremmat kuin loton pääpotin voittaminen.

Otetaan esimerkki. Käsikirjoittaja-ohjaaja John Peelen Get Out (2017) maksoi 4,5 miljoonaa dollaria. Elokuva tuotti kotimaassaan 176 040 665 dollaria ja ulkomailla 79 347 304 taalaa. Tämä on tietenkin poikkeuksellinen menestystarina, mutta siis täysin mahdollista.

En kuitenkaan ole Hollywood-tuottaja, mikä ei luultavasti ole suurikaan menetys sen paremmin elokuvalle kuin bisneksellekään. Mutta ainahan sitä saa kuvitella. Jos Hollywoodia kiinnostaa, yhteystietoni ovat helposti saatavilla.