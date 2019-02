Mitäpä jos jätettäisiin kylähullut rauhaan

Oikeasti heitä on vain kolme. Nimet ovat epäoleellisia, mutta sovitaan, että he ovat Niko, 14 v, Raija, 33 v, ja Teemu, 55 v. Heitä yhdistää vain se, että ovat erittäin aktiivisia sosiaalisessa mediassa, koska heillä ei muuta elämää ole.

Niko, Raija ja Teemu eivät tunne toisiaan. He eivät tajua kuuluvansa nykymedian tärkeimpiin ihmisiin, olevansa yhtä tärkeitä kuin päätoimittajat.

Somessa Niko, Raija ja Teemu toimivat toisistaan tietämättä samalla tavalla. He tulkitsevat kaiken tahallaan väärin ja pahantahtoisesti. Heidän elämänsä polttoainetta on loukkaantuminen mitä pienimmistä ja epäoleellisimmista asioista. He haluavat ilmoittaa närkästymisestään ja vihastaan koko maailmalle, mikä onkin nykyään helppoa.

Tässä ei vielä ole mitään ihmeellistä. Meitä on joka junaan. Ennen Niko, Raija ja Teemu olivat harmittomia kylähulluja, joiden jutuille naurettiin yksityisesti huvittuneena. Sitten joku alkoi ottaa Nikon, Raijan ja Teemun jutut tosissaan ja uutisoida niitä perinteisessä mediassa.

Niko, Raija ja Teemu ovatkin nyt some-myrsky ja kansan yleinen mielipide. Media suo tämän kolmikon mielipiteille valtavasti aikaa ja tilaa. Ihan kuin he olisivat ainakin tuhatkertaisesti suurempi ihmisryhmä. Eivät he kuitenkaan ole. He ovat yhä ainoastaan kolme modernia kylähullua, joiden kommentit olisi järkevintä jättää huomioimatta.

Joten jos Niko, Raija ja Teemu keksivät, että maapallo on litteä, sitä ei tarvitse uutisoida. Tämä on pienenpienen porukan turhanpäiväistä triviaalia älämölöä. Jos Niko, Raija ja Teemu keksivät loukkaantua entisen Miss Suomen lomakuvista, se heille suotakoon. Sitä ei kuitenkaan kannata nostaa perinteiseen mediaan uutisen arvoisena asiana, ei edes viihdeuutisen.

Niko, Raija ja Teemu ovat kuulleet, että ihmisten pitää olla omia itsejään, ja he ovat. Läheskään aina ei kannattaisi.