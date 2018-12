Muista köyhän asia!

Joskus sattuu syvältä sydänalasta, kun saan postia tai puhelinsoiton ihmiseltä, jolla menee huonosti. Sen pitääkin sattua, sillä köyhyyttä ja toivottomuutta ei näin hyvinvoivassa yhteiskunnassa pitäisi olla.

Onko köyhän ääntä kuultu? Kun nyt talouden perusta on kunnossa, meidän täytyy keskittyä heikompien ihmisten ja alueiden auttamiseen. Myös aivan uudenlaisia keinoja tarvitaan.

Tätä hallitusta on syytetty siitä, että heikompiosaisilta leikattiin ja hyväosaisia suosittiin. On totta, että Suomen valtion talouden kuntoon laittaminen ei tapahtunut kivutta, vaan kaikkialta jouduttiin säästämään. Tätä on turha kiertää.

Erityisesti indeksien jäädyttäminen kirpaisi niitä, jotka saavat sosiaaliturvaa. Rahallisesti yksittäisen etuuden kohdalla kyse ei ole monesta eurosta, mutta se tuntui epäreilulta.

Olen sitä mieltä, että indeksileikkaukset eivät voi jatkua. Kun taloudella menee paremmin ja hyödykkeiden hinta kasvaa, kasvua kuuluu jakaa indeksikorotusten myötä kaikille.

”Ottakaa rikkailta”, minulle sanotaan. Verotuksella on otettukin. Kunpa pystyisimmekin eduskunnassa vaikuttamaan myös niin, että ylisuuria palkkoja leikattaisiin ja siirrettäisiin pienituloisille palkansaajille ja eläkeläisille. Palkka-asioista kuitenkin sovitaan työmarkkinapöydissä.

Sen sijaan eläkkeisiin eduskunnalla on sananvaltaa työmarkkinajärjestöjen ohella. Haluankin aloittaa keskustelun eläkekaton säätämisestä. Mikä olisi sopiva summa ja malli? Jos työelämässä on tienannut jopa kymppitonnin enemmän kuussa kuin toinen, eiköhän silloin pärjää ilman jättieläkkeitä.

Kaikista pienituloisimpien ihmisten asemaan sentään olemme pystyneet tuomaan apuja. Opiskelijoiden asumistukimuutokset, takuueläkkeen nousu sekä osan ihmisistä siirtyminen työmarkkinoiden piiriin ovat kasvattaneet aivan alimpien tuloluokkien tuloja.

Pienimmät päivärahat nousevat ensi vuoden alusta noin 80 eurolla kuukaudessa. Ehkä sentään Santeri Alkion opit köyhän muistamisesta ovat takaraivossa, sillä alimmat tuet ovat nousseet vain, kun keskusta on hallituksessa.

Perheiden kotiapuun kunnissa lisätään voimavaroja. Jo aiemmin vapautettiin 6 700 perhettä varhaiskasvatusmaksuista kokonaan ja monien tuhansien muidenkin perheiden maksut pienenivät.

Kuntaverotuksen perusvähennystä korotetaan ensi vuonna. Näin pienituloisten eläkeläisten, perheiden, työttömien ja palkansaajien verotus kevenee.

Vähävaraisten nuorten koulukirjahankintoja tuetaan noin 47 eurolla kuukaudessa, millä on monessa pienituloisessa perheessä tuntuva vaikutus arjen menoihin. Oppimateriaalilisän saaminen ei leikkaa toimeentulotukea.

Takuueläkettä korotetaan jälleen, yhteensä korotukset ovat olleet 40 euroa. Se on enemmän kuin Antti Rinteen lupaus 30 euroa!

Unelmani on, että pikkuhiljaa minimieläke lähestyisi tuhatta euroa. Lääkkeiden vuosiomavastuurajaa alennetaan, mikä helpottaa etenkin paljon sairastavien toimeentuloa. Haluaisin, että tulevaisuudessa lääke-, matka- ja sairaalamaksut yhdistettäisiin ja niille tulisi yhteinen sairauskustannuskatto.

Hoidamme ylivelkaantumista antamalla lisärahoitusta talous- ja velkaneuvontaan, ulosotossa tehtävään velallisten neuvotaan ja tuomioistuinkäsittelyjen nopeuttamiseen. Muutimme lakeja siten, että työttömänä olleella henkilöllä on työllistyessään oikeus palkan ulosmittauksen lykkäämiseen jopa kuudella kuukaudella. Tarkoituksena on kannustaa ulosottovelallista vastaanottamaan työtä.

Pikavipit tullaan käytännössä kieltämään. Pikavipeille ja kulutusluotoille laitetaan korkokatto myös yli 2 000 euron suuruisissa luotoissa. Lisäksi rajoitetaan oikeutta periä kuluttajalta muita luottokustannuksia kuin korkoa. Näin autetaan ihmisiä välttämään velkakierrettä.

Eduskunta lisäsi ruoka-apuun 1,2 miljoona euroa hallituksen pohjaesitystä enemmän. Kuitenkin, sosiaaliturva ja valtion budjetit eivät aina auta kaikkia. Joskus voimattomuus, häpeä tai vaikkapa mielenterveyden ongelmat estävät hakemasta apua. Moni järjestö ja vapaaehtoiset auttavat.

Sinäkin voit olla yksi auttajista. Äitini opetti jo lapsuudessani minut arvostamaan kaikkia ihmisiä. Kahvipöytäämme mahtuivat niin ”mehtäherrat” kuin maankiertäjätkin. Opin, että kun elää muillekin kuin itselleen, voi löytää onnen.

Tässäkään työssä ilo ei tule vain lainsäädännöllisistä muutoksista tai budjetin parannuksista. Hyvä mieli voi tulla arjen avusta jollekulle ja siitä, että voin olla ihminen ihmiselle. Uuden vuoden lupauksemme voisi olla se, että olisimme jollekulle se rinnalla kulkija, joka auttaa jotakuta löytämään ilon, itsetunnon ja rakkauden, että hän kykenee itse auttamaan itseään. Hyvä kiertää niin, että pian huomaat henkilön auttavan jo seuraavaa!

Kirjoittaja on keskustan kansanedustaja Keski-Suomesta.