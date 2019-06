Myytit eivät ole tosiasioita

Antenni

Pitääkö tositapahtumista kertovan tv-sarjan pysyä mahdollisimman tarkasti totuudessa?

Tästä on keskusteltu jälleen, kun Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuudesta kertova HBO:n minisarja Chernobyl osoittautui jymymenestykseksi. Tätä kirjoittaessa se on IMDb:n mukaan maailman kaikkien aikojen paras sarja ja Chernobylin päätösjakso on saanut uskomattoman hyvän arvosanan 9,9. Vertailun vuoksi: Game of Thronesin päätösjakson arvosana on 4,3.

Menestyksestään huolimatta Chernobyl on fiktiivinen sarja. Ydinfysiikan tutkimusprofessori Jaakko Leppänen listasi blogissaan yksityiskohtaisesti, kuinka sarjan käsikirjoitus toistaa yleisiä myyttejä, jotka eivät pidä paikkaansa. Leppänen muistutti myös osuvasti, että Tshernobylin onnettomuus oli niin traaginen tarina, että sarjan olisi voinut rakentaa myös todellisten tapahtumien ympärille.

Olen aina suhtautunut viihdesarjojen totuudellisuuteen välinpitämättömästi. Ajattelen, että sarjan ensisijainen tehtävä on viihdyttää minua. Jos se onnistuu siinä tarpeeksi hyvin, etsin itse tarkempaa tietoa – niin kävi esimerkiksi Narcosin kanssa.

Chernobyl muutti asennettani tosikkomaisemmaksi. Leppäsen blogin mukaan sarjassa ovat ydinfysiikan käsitteet sekaisin, mittakaava välillä täysin pielessä ja se vääristelee esimerkiksi lauhdusaltaan tyhjennysventtiileitä avaamaan lähetettyjen sukeltajien kohtaloa.

Ei voi mitään. Tuo tuntuu halpamaiselta ja pilaa osan upeasta toteutuksesta.