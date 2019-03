Silloin kun minä aloin katsoa tv-sarjoja, se onnistui vain yhdellä rytmillä: yksi jakso viikossa.

Se oli hyvä rytmi. Suhde katsottuun syveni, kun uusimman jakson käänteitä tuli pohdiskeltua omassa mielessä ja yhdessä kavereiden kanssa. Saatoin kuulua Suomen nyhveröimpiin yläastelaisiin, mutta keskiviikon Melrose Placen tapahtumat tuli kerrattua usein torstain koulumatkoilla.

Keskiviikkona katseet saattoi kohdistaa tulevaan. Mitähän Michael Mancini tällä kertaa juonittelee?

Teknologian kehitys on mahdollistanut sarjojen katsomisen omaan tahtiin. Moni aloitti jo dvd-levyillä niin sanotun ”ahmimiskatselun”: koko sarja mahdollisimman nopeasti alusta lop-puun. Suoratoistopalveluissa ahmimisesta on tullut eräänlainen uusi normi. Sovellukset jopa tuputtavat sisältöään ahmijalle. Jos et tee mitään, uusi jakso alkaa.

Silti ”jakso per viikko” -rytmissä on yhä oma tenhonsa. Eivät kai suoratoistopalvelut muuten julkaisisi menestyssarjojaan Game of Thronesista Better Call Sauliin hitaampaan tahtiin. Osa tutkimuksista on osoittanut, että tv-sarjoista nauttii ja muistaa enemmän, kun niiden katsomista malttaa säännöstellä.

Ja toden totta. Olen katsonut True Detectiven mainion kolmoskauden uuden jakson aina maanantai-iltaisin, kun perhe on mennyt nukkumaan. Parasta on ollut se, miten True Detective on muuttanut maanantai-iltani arjesta juhlaksi.

Sitä paitsi, on melkein yhtä ihanaa odottaa jotain koko viikko kuin lopulta katsoa sitä.