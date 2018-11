Näin teet menestyselokuvan

Netin sisältöpalvelussa The Startup Michael Tauberg selvitti tilastojen avulla, miten tehdään Hollywood-hitti.

1) Tee elokuva nörteille tai lapsille. Supersankarit, fantasia ja lastenanimaatiot myyvät parhaiten.

2) Julkaise elokuva oikeaan aikaan, huhti-kesäkuussa tai sitten joulukuussa. Tammi- ja syyskuu eivät vedä katsojia.

3) Kahden tunnin kesto. 200:n parhaiten menestyneen elokuvan keston mediaani on tasan 120 minuuttia. Mutta vaikkapa 90-minuuttista elokuvaa teatterit ehtivät esittää vieläkin useammin.

4) Tee kauhuelokuva. Niitä on halpa tehdä, suuria tähtiä ei tarvita, ja tyylilajin ystävät ovat uskollisia lipunostajia. Esimerkiksi viime vuonna ilmestynyt Get Out tuotti rahaa 57-kertaisesti budjettinsa verran. Tuohon ei Avengers pysty.

Näihin sääntöihin löytyy tietenkin helposti poikkeuksia, eikä sääntöjen noudattaminen tarkoita välttämättä menestystä. Reilu kuukausi sitten kuolleen käsikirjoittajalegendan William Goldmanin kuuluisa sitaatti Hollywoodista on: ”kukaan ei tiedä mitään.” Tällä hän tarkoitti sitä, että kukaan ei tiedä etukäteen, mikä elokuva menestyy ja mikä ei. Jos tietäisi, Hollywood tekisi vain menestyselokuvia.

Kirjoitan tätä viime viikon puolella. Olen aika varma siitä, että Pixar-Disneyn animaatiokomedia Ralph Breaks the Internet oli viime viikonlopun selvästi menestynein elokuva Yhdysvalloissa.

Flopiksi veikkaan uutta Robin Hoodia.