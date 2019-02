Nadian synttärit jatkuu ja jatkuu ja jatkuu

Työtapaturmassa kätensä menettänyt Arthur Ahnepol on ollut työttömänä tapahtumasta lähtien. Hänen kotielämänsäkään ei ole ruusuilla tanssimista vaativan vaimon ikeessä. Valitettavasti Arthurin yritykset ongelmiensa ratkaisemiseksi käynnistävät tapahtumien ketjun tuhoisin seurauksin. Benjamin Gutschen luoman mustaa huumoria tarjoavan kuusiosaisen saksalaissarjan Arthur’s Law pääosissa esiintyvät Jan Josef Liefers, Martina Gedeck ja Nora Tschirner.

Yhdentekevällä suomenkielisellä nimellä Netflix on aika hyvin häivyttänyt sen, että komediasarja Juhlat (Russian Doll) on oikea löytö. Sarja on hauska, älykäs ja riemastuttavan outo.

New Yorkissa asuva Nadia (Natasha Lyonne) saapuu julkimaan 36-vuotiassynttäreitään. Jotakin kummallista tapahtuu, ja Nadia jumittuu aikasilmukkaan. Hänen on elettävä dramaattiset synttärinsä yhä uudelleen ja uudelleen.

Juonikuvio ei ole uusi, mutta Juhlat hyödyntää ideansa tappiin asti ja vähän ylikin. Uskokaa minua ja antakaa sarjalle mahdollisuus – vaisusta nimestä huolimatta. Hyvin harvaa sarjaa voi kutsua vuonna 2019 omaperäiseksi, mutta Juhlat onnistuu siinäkin.

Filip Alexandersonin urbaaniin trilleriin Esikoinen pohjautuvan sarjan pääosissa nähdään Isabella Scorupco ja August Wittgenstein. Jännärissä todellisuuden rajat rakoilevat. Keskellä pimeää ja sateista Tukholmaa on kätketty maailma, jossa mikään ei ole sitä miltä näyttää. Tavallisen maailman ja ihmisten keskuudessa elää poikkeuksellinen ihmislaji, jolla on erityisiä kykyjä. Isabella Scorupco on entinen poliisi Viveca Eldh, joka ryhtyy tutkimaan vastasyntyneen lapsen rituaalimurhalta vaikuttavaa kuolemaa.