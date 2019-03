Netflix vs. Spielberg: 1. erä

Netflix on saanut voimakkaan vihollisen, legendaarisen elokuvantekijän Steven Spielbergin. Spielberg ei ole tyytyväinen siihen, että Netflix ja muut suoratoistopalvelut saavat elokuviaan Oscar-ehdokkaiksi ja jopa -voittajiksi. Netflix-draama Roma (2018) voitti kolme Oscaria.

Spielberg ei ole ottanut Roman menestystä henkilökohtaisesti, vaan kyse on periaatteesta. Jos elokuva tehdään telkkaria varten, sitten se tehdään telkkaria varten. Mikäli elokuvantekijä ei ole sitoutunut valkokangasformaattiin, Yhdysvaltain elokuva-akatemian pitäisi tämä huomioida.

Spielbergillä tuskin sinällään on mitään telkkaria vastaan. Hän on ollut tuottamassa monia tv-sarjoja ja on kertonut seuraavansa telkkaria jatkuvasti.

Tv-elokuvat eivät toki kelpaa Oscar-ehdokkaiksi nykyäänkään. Mutta säännöissä on porsaanreikä. Jos elokuva julkaistaan pienimuotoisestikin teattereissa ja esitetään viikonkin ajan, se täyttää silloin Oscar-kriteerit.

Spielberg ehdottaa, että teatteriensi-illan ja suoratoistopalveluun saapumisen välissä pitäisi olla vähintään kolme kuukautta. Netflix julkaisi tiedotteen, jossa ei tosin mainittua Spielbergiä nimeltä. Netflix ilmoitti rakastavansa elokuvia ja haluavansa voittaa Oscareita jatkossakin.

Kyse on vanhan ja uuden yhteentörmäyksestä. Spielberg, valkoihoinen huippumenestynyt mies edustaa vanhaa valtaa ja perinteistä Hollywoodia; Netflix on nuori kapinallinen. Elokuva-akatemialla on järjestävänä seurana oikeus sääntöihinsä ja Spielbergillä mielipiteisiinsä.

Perimmäinen kysymys kuuluukin, mikä tekee elokuvasta elokuvan? Kuinka tärkeää yhtälössä on ”valkokangasmaisuus”? Martin Scorsese tekee parhaillaan Netflixille gangsterielokuvaa The Irishman vähintään 125 miljoonan dollarin budjetilla. Eikö elokuva saisi rahoittajansa vuoksi olla Oscar-ehdokkaana? Elämme elokuvallisesti jänniä aikoja.