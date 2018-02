Nuoriso, älä ota sitä vakavasti

Jonkin aikaa sitten ihmettelin tällä samalla palstalla YleX-kanavan ohjelmistolinjaa. Ohjelmanimikkeitä on useampia mutta lähes jokainen ohjelma oli käytännössä sama: höpötystä ja musiikkia. Eikö nuorisolle tosiaan voisi tehdä myös vaikkapa puheohjelmaa, tai ohjelmaa nykymaailman ilmiöistä? YleX tuntui menetetyltä mahdollisuudelta.

Eilisestä alkaen YleX uudistui. Uutta ja kotimaista musiikkia on aiempaa enemmän. Tällä viikolla kanavalla alkaa neljä uutta uuden musiikin ohjelmaa, joita vetävät Disco Ensemblen Miikka Koivisto, Matti 8, Sonny, Teppo Vapaus ja Rony Rex. Uuden musiikin lähetyksiä on jatkossa 20 tuntia viikossa ja musiikin erikoisohjelmia 32 tuntia viikossa.

Soittolistan kokoa kasvatetaan 20 prosenttia. Uudistusta edeltävällä viikolla soittolistalla on 70 biisiä, joten uudistuksen jälkeen niitä on 84. Muutos on oikeaan suuntaan mutta kosmeettinen. Soittolistan kappaleet hallitsevat pääosin arkipäivien päiväohjelmia sekä esimerkiksi YleX Viikonloppua.

Uudistuksen jälkeen höpötystä on aiempaa vähemmän ja musiikkia 500 tuntia vuodessa enemmän. Musiikin kotimaisuusaste on jatkossakin vähintään 40 prosenttia.

Uudistettunakaan YleX ei usko nuorison olevan kiinnostunut mistään muusta kuin musiikista ja kevyestä puheesta. Perinteisesti toimitettuja ohjelmia nuorisolle ei tehdä. YleX:lle nuoriso on yhä samaa porukkaa kuin 1980-luvulla, vaikka maailma nuorison ympärillä on muuttunut valtavasti.