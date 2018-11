Olga K:sta varttui Olga Ketonen

Suosikkijuontajani on äänessä Radio Suomella. Hän on Olga Ketonen, jonkin verran itseäni nuorempi ja Radio Mafiasta Olga K:na tutukseni tullut. Olga K oli silloin nuorempi ja vähän hulvaton. Mutta hän on antanut työminälleen luvan ikääntyä, niin kuin hänen kuuntelijansakin ovat tehneet.

Tuskin mikään on ikävämpää kuin se, jos ihminen yrittää pysytellä ikuisena teininä. Luultavasti se on raskainta ikiteinille itselleen, mutta ei ole helppoa hänen kuuntelijoillakaan. Kun ikää kertyy, on noloa teeskennellä muuta.

Jonain lauantaina välähti mielessä, että mitenkäs Entisten nuorten sävellahja on tullut radiosta jo vaikka miten pitkään, eikä ole vielä tullut pakottavaa tarvetta vaihtaa kanavaa. Sittenpä tajusin, että juontajana on, kukas muu kuin Olga Ketonen.

Hän siis taikoo tyhmästäkin kuunneltavaa.

Olga, kuulemma oikeasti Tuula, avaa sopivasti itseään ja elämäänsä. Juontaja, joka yrittää olla kuin ei olisi oikeasti olemassakaan, on tyly radiokokemus. Nokkava, sanoisin!

Me kuuntelijat tiedämme, että Olga on kotoisin maalaistalosta Pohjois-Pohjanmaalta, hänellä on poikia ja hän pyöräilee töihin.

Radion kuunteleminen on hiukan intiimiä, ja silloin on tarpeen tietää, kenen kanssa on tekemisissä. Vain muutama sananen silloin tällöin omasta elämästä riittää tuomaan juontajan läheiseksi.

Kiitos sinulle siitä, Olga Ketonen!