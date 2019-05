Onko Sitrasta nyt tullut ilmastohörhö?

Moni pörhisti torstaiaamuna korviaan, kun radiouutiset kertoivat Sitran suosittelevan luopumista lihan syömisestä ja vapaa-ajan autoilusta. Eikä se ollut ensimmäinen Sitran ulostulo.

Sitran viisi viimeistä suurta kannanottoa verkkosivuilla ovat otsikoiltaan puhuttelevia: 1. Millaisia ovat 1,5 asteen elämäntavat? Ja miten niihin päästään? 2. Kansainvälinen raportti: Valtava kuilu nykyisten elämäntapojemme ja 1,5 asteen tavoitteen välillä? 3. Yritysten kassavirrat pulppuavat jatkossa kiertotaloudesta. 4. Elää ja syödä yhden maapallon rajoissa. 5. Suomen ilmastovelka on jo huolestuttava.

Sitra tunnettiin muutama vuosi sitten julkisen talouden saneerausselvityksistä ja ideoista siitä, miten julkisia palveluja voisi yksityistää. Myös terveyspalvelujen tehostaminen ponnahteli esiin. Nyt nämä aiheet eivät enää entiseen tahtiin Sitraa kiinnosta.

Tämä ei ole yllättävää, sillä Sitrassa on aallon harjalla surffaamaan tottuneita ihmisiä. Sinne on rekrytoitu vuosien varrella nousevia tai tippuneita puolueiden ”kykyjä”. Sieltä löytyy myös vaikutusvaltaisten poliitikkojen ja talouselämän johtajien puolisoita. He kaikki toistavat mielellään ajan henkeä, nyt vaikka ilmastoteemoja, ja silti itse lentelevät lomille ja ”työmatkoille” ympäri maailman.

Sitrassa on kultaisen suojatyöpaikan piirrettä. Sitä samaa oli menneinä vuosikymmeninä Suomen Pankissa.

Sitralla ja Suomen Pankilla on hauska historiallinen yhteys.

Itsenäisyyspäivän aattona 1967 eduskunta halusi juhlistaa poikkeuk­sellisen näkyvästi 50-vuotista itsenäisyyttä. Eduskunta perusti Suomen itsenäisyyden juhlarahaston ja loi siitä pysyvän 100 miljoonan markan peruspääomalla. Pääomaa on sittemmin täydennetty. Juhlarahasto sijoitettiin Suomen Pankin yhteyteen.

Nyt Sitra on hyvin itsenäinen. Se maksaa 30–40 miljoonan vuosimenonsa pääomansa tuotoilla. Sitra työllistää vajaa pari sataa hyväpalkkaista ihmistä.

Sitra puhuu nykyisin itsestään tulevaisuustalona ja ajatushautomona.

Myös Elinkeinoelämän keskusliitto EK on ilmastorintamassa. Ilmastopaneeli IPCC:n raportti viimeistään herätti myös porhot. EK:ssa tehtiin arvio, että järjestön kannattaa olla ilmastoeturintamassa.

Se on yritysten kansainväliselle kilpailukyvylle eduksi. Myös EK:n vaikutusasemaa yhteiskunnassa se edistää.

Myös eurooppalainen työantajien keskusjärjestö Business Europe lähti saksalaisten vastustuksesta huolimatta huhtikuussa ilmastolinjalle. Pohjoismaiset työantajajärjestöt olivat jo aiemmin vaatineet ilmaston lämpenemisen laskemista alle 1,5 asteeseen ja ilmastoneutraalia taloutta EU:hun vuoteen 2050 mennessä.

Kaikki haluavat nyt olla voittajia ilmastoasioissa. Nyt on vain jännä nähdä, kuka on lopulta tässä kaikessa on maksajana.

Kirjoittaja on päätoimittaja.