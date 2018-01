Pörri Karlsson, onnellinen paksu lapsi

Lastenkirjojen henkilöhahmoissa on jos sun minkälaista vampyyria ja muuta ekstraordinaaria eläjää. Eräs viime vuoden harvinaisia uutuushahmoja on 9-vuotias Daniella Karlsson, kutsumanimeltään Pörri.

Pörri seikkailee ruotsalaisen Katarina Mazettin Seikkailuserkut-sarjassa, jota Otava alkoi julkaista suomeksi. Kyseessä on tietoinen Viisikko- tai muu Enid Blyton -pastissi, jossa joka kirjan aluksi serkukset lähtevät viettämään lomaa Frida-tädin saarelle, ja yllättäen eteen tupsahtaa ratkaisua vaativa rikos tai muu mysteeri.

Toistaiseksi sarjaa on ilmestynyt kaksi teosta, joista varsinkin ensimmäinen, Varjoja ja vakoojia, on kelpo tekele. Se ei ole mitään suurta taidetta, mutta ihan vetävä tarina, joka onnistuu käsittelemään hienosti myös arkaa aihetta, siirtolaisongelmaa ja laitonta maahanmuuttoa.

Kakkososa on huomattavasti kökömpi, mutta ei kuitenkaan vielä lohduttoman mitätön. Kolmas kirja, Viikinkejä ja vampyyreja, ilmestyy keväällä.

Seikkailuserkuissa erityisen kutkuttava hahmo on Pörri, sillä hän on onnellinen lihava. Pörri on ilmeinen sokeriaddikti, kova tyttö syömään, usein sormet tahmeina ja suupielessä muruja, Mazettin mukaan ”ylpeä pyöreydestään”.

Ylipainostaan huolimatta Pörrikin on kunnon lapsi, virkeä, oikeudentuntoinen, älykkään oloinen hahmo, jolla nyt vaan on aina suklaata suussa sulamassa.

Pörrimäinen ruokasuhde johtaa jatkuessaan erilaisten elintapasairauksien riskin huomattavaan kohoamiseen ja ihan varmasti tuskallisiin hammashoidollisiin operaatioihin. Silti suorastaan karnevalistisesti makeanperso Pörri on tervetullut hahmo. Onnellisia, hyvinvoivia, korostetusti lihavia lapsia ei lastenkirjallisuudessa ole tavattu nähdä.

Pörrin hahmo on myös anarkisti ja punkkari, vallankumouksellinen ilman päämäärää tai ratkaisua. Hän pyyhkii peppipitkätossumaisesti pyllynsä sillä, mikä on oikein ja sovinnaista – ja terveellistä.

Tosimaailmassa ylipaino on yhä useamman lapsen ongelma ja suuri kansantervey­dellinen uhka. Ei Pörriä malliksi tarvitsekaan ottaa, mutta hahmo on terapeuttinen. Ei tarvitse olla yhdenlainen – saa olla erilainen, Mazetti viestittää, ja minä olen kyllä ihan samaa mieltä.

Mazettin teossarjassa ruoka on vahvasti läsnä myös Alex-serkun kautta. Alex on 12-vuotias ranskalaispoika, jonka äiti on ruotsalainen. Hänen vanhempansa ovat kokkeja, ja Alex itsekin on hyvin harrastunut ruoanlaittoon.

Serkusten ensimmäisenä yhteisenä aamuna Alex tarjoilee galette-aamiaista. Galettet ovat eräänlaisia pannukakkuja.

”Galettet oli täytetty kinkulla, kananmunalla ja juustoraasteella, ja ne maistuivat taivaallisilta. Lapset ahmivat niitä niin, että pääsivät hädin tuskin enää tuolilta ylös.”

Ihan kuulostaa Viisikon meiningiltä! Ruokakeskeisyys oli olennainen osa Blytonin tunnetuinta kirjasarjaa. Niissä hillitön syöpöttely milloin luolassa, milloin luodolla ja kedolla on selitetty sota-ajan ja sen jälkeisten vuosien pula-ajan niukkuudella. Viisikossa syöminen on fantastista ja satua.

Myös galette-aamiaista seuraava Jori-serkun kommentti voisi olla suoraan Enid Blytonin kirjasta:

”Mikä aamiainen! En ole ikinä syönyt näin paljon ennen puoltapäivää.”