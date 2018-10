Pörssin tuloskausi: Nyt, jos koskaan

Syksyn tuloskaudella useat osakkeet ovat liitäneet kohti monttua kuin mäkisankarit Puijon hyppyrinnokalta. Paradoksi on valmis, sillä useimmat luvut kertovat, että samaan aikaan Suomen talous on selvässä nousussa. Vihdoin vauhti on kiihtynyt myös myynnin vetämänä, eikäainoastaan säästämällä.

Näyttävät kurssiluisut viestivät siitä, että kursseihin on jo leivottu lähes ennennäke­mätön tuloskunto. Tämän vuoksi pelkkä elpyminen ei varsinaisesti kannattele. Sijoittaja on tässä suhdanne­vaiheessa suuri optimisti, ja osin siihen on aihettakin. Suomen talous kasvaa nimittäin parhaillaan usean vuoden putkessa, ja talouden mittarit hehkuvat vihreää valoa myös keskeisillä vientimarkkinoilla.

Matalan korkotason johdosta yritysten rahoituskustannuksetkin ovat aisoissa. Talouden kasvuvauhdista huolimatta inflaatio ei ole nostanut päätään, ja se on edelleen alle Euroopan keskuspankin tavoitetason. Näin kustannuspaineetkaan eivät ole mahdottomat. Lisäksi 2010-luvun haastavina vuosina toteutetut yritystason sopeutustoimet ovat trimmanneet organisaatiot sellaiseen bikinikuntoon, että kohenevan myynnin pitäisi näkyä myös tuloksen kasvuna. Jos yritys ei nyt tee tulosta, sen ei ainakaan pitäisi syyttää markkinaoloja.

Epäileväinen vetäisi nyt ruksin yli sellaisten yritysten, jotka tässäkään tilanteessa eivät kannata.

Matalariskisiin tuotto­vaihtoehtoihin nähden osakkeet ovat yhä kohtuuhintaisia. Jos kurssitason sen sijaan suhteuttaa siihen, mitä sijoittaja saa vastineeksi osakkeen taustalla olevasta yrityksestä, alkaa kauhistuttaa. Suhteessa yritysten nykyomaisuuteen hintataso liitelee liki kymmenen vuoden huipuissa.

Pörssisäätiö julkaisi eQ:n salkunhoitaja Hannu Angervuon laskelmia pörssin nousu­kausista. Vuoden 1964 jälkeen Helsingissä pisin nousu aikavälillä 1992–2000 on kestänyt 90 kuukautta. Nykyinen nousu yltää 76 kuukauteen. Edellisten kurssihuippujen tapaan hinnoittelu perustuu uskoon ruusuisesta tulevaisuudesta. Korkeutta kohottaa se, että liian monen sijoittajan päänupissa yritysriskiä pahempi paha näyttää olevan heikko korkotuotto.

Valitettavasti kannattava kasvu toteutuu lopulta vain harvoin. Aika näyttää, ketkä tässä onnistuvat – pörssissä peruutuspeili on aina tuuli­lasia kirkkaampi, eikä historia ole koskaan tae tulevasta.

Suomen orastava talouskasvu voi lähiaikoina paljastua pitkälti suhdanteen elpymiseksi, ei rakenteellisten aikaansaannosten hedelmäksi. Työsuhdepopulismi toki sataa otolliseen maaperään, sillä joku olisi aina valmis katkaisemaan kaulan vasta munimaan päässeeltä kanalta. Eväiden syöminen jo tässä vaiheessa kuitenkin hyydyttäisi menon yhtä äkillisesti kuin kävi Kalle Rovanperän taipaleelle Päijälässä.

Kilpailua globaalin uuden työvoiman kanssa ei voi välttää. Kysyntäpiikin hetkellä kauppa voi hyytyä vanhojen sopimusten ikiaikaisiin kankeuksiin.

Tuskinpa yksikään yrittäjä työllistää irtisanoakseen, eikä sijoittajakaan halua kuihtuvia yritysluurankoja salkkuunsa. Kaikille reilussa kompensaa­tiossa muuttuva tulospalkkaus ulotettaisiin jokaiselle työntekijälle – siinäpä asiakohta kevään yhtiökokoukseen.

Kirjoittaja on Nordnetinosakestrategi ja sijoituskirjailija.