Paluu arkeen joukkoampumisten jälkeen on vaikeaa

Kolumni

Viime joukkoampumisten jälkeen Yhdysvalloissa koetetaan palata normaaliin arkeen, mutta miten se tehdään?

Presidentti Donald Trump vakuutteli kansalaisille, että osavaltio- ja liittovaltiotasolla ryhdytään moniin ampumistapauksia ehkäiseviin toimiin. Aselakien kiristämisestä hän ei puhunut. Muun muassa viranomaisille ja poliisille suunnitellaan uusia, tiukempia keinoja, joilla he voivat tarkkailla tai ottaa ajoissa kiinni joukkoampumista suunnittelevan, häiriintyneen henkilön. Trumpin hallinto koetti panna vastuusen myös sosiaalista mediaa vaatimalla niiltä keskustelualustojen sisältöjen kontrollointia.

Molemmat presidentin mainitsemat keinot ovat kuitenkin jo FBI:n eli liittovaltion poliisin käytössä. Hallinnolta vaadittaisiin siis todellista rahan ja voimavarojen satsausta, jotta tulokset paranisivat tulevaisuudessa.

Viranomaisten mukaan moni väkivaltaan taipuvan henkilön suunnitelma on saatu estettyä, kun esimerkiksi perheenjäsen, naapuri tai opettaja on ilmiantanut tällaisen henkilön poliisille.

Toisaalta, jos joku levittää vihapuhetta netissä, joka ei sisällä väkivallalla uhkailua, mitään ei vielä voida tehdä. Henkilöä ei saa esimeriksi pidättää, sillä amerikkalaisia suojaa vahva sananvapauslaki. Muutama viranomainen myöntää myös, että netissä liikkuu paljon vihapuhetta ja jopa uhkailua, mutta on usein vaikeaa päätellä, onko henkilö tosissaan vai ei.

Tällä kertaa ampumisen syitä etsittiin myös kotimaisesta terrorismista. Sen yksi muoto on valkoisen ylivallan korostaminen. Termi on kuitenkin hämärä monelle amerikkalaiselle. Viranomaiset tutkivat kotimainen terrorismi -termin alla paitsi jotakin ihmisryhmää kohtaan osoitettua väkivallantekoa myös esimerkiksi eläin- tai luonnonsuojelun nimissä tehtyjä hyökkäyksiä yrityksiä tai instituutioita kohtaan.

Tuntuu kuin elokuisten joukkoampumisten jälkeen oltaisiin taitekohdassa – julkisessa keskustelussa oli eri sävy.

Senaatissa odottaa hyväksymistä molempien puolueiden edustajainhuoneessa hyväksymä lakiesitys yhtenäisestä ampuma-aseenostajien taustatietojen tarkistamisesta. Nykyinen laki koskee vain luvallisia aseliikkeitä, ja ongelmana on se, että aseen voi ostaa yksityisesti tai asemessuilta ilman taustatarkistuksia. Lakiesitys jumittui senaattiin. Sen pysäytti senaatin puhemies, republikaanien johtaja Mitch McConell.

18-vuotias tyttäreni kuuluu jo toiseen sukupolveen, joiden maailmassa koulu- ja joukkoampumisissa ei ole kyse vain siitä, tapahtuuko se, vaan milloin se taas tapahtuu. Amerikkalaisen nykyisen joukkoampumishistorian sanotaan alkaneen Columbinen kouluampumisesta vuonna 1999.

Ei ihme, että kansalaisten turvallisuudentunne on laskenut ja epänormaalista on pikku hiljaa tullut uusi normaali. Tänä vuonna kaikkiaan 129 ihmistä on kuollut joukkoampumisissa ja 64 loukkaantunut. Osa hengenvaarallisesti. Ampumisia on tähän päivään mennessä ollut 21, kun joukkoampumiseksi lasketaan kaikki ne tapaukset, joissa kuolee vähintää neljä ihmistä.

Mitä siis tehdä?

Saan viikottain sähköpostia Everytown Gun Safety -kansalaisjärjestöltä. Järjestö on toiminut yli kymmenen vuotta, ja sen riveistä nousi naisedustaja kongressin edustajainhuoneeseen viime vaaleissa. Hän jatkaa työtä nyt pääkallopaikalla, mutta se ei vielä riitä. Samaan aikaan tarvitaan kansalaisiaktivistien myyräntyötä aselakien järkevöittämiseksi. Seuraava mielenilmaus aselakien tiukentamisen puolesta on Phoenixissa elokuun viimeisenä viikonloppuna.

Kirjoittaja on Yhdysvalloissa asuva vapaa toimittaja.