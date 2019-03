Papukaijaa hain, hylätyn sain

Se on kevättä, kun naapurin poika jo ulkoiluttaa mopoaan. Kuulostaa siltä, että mopo, poika ja tehot ovat kasvaneet yhtä ajokorttiluokkaa isommiksi ja kesään päräytetään kevytmoottoripyörällä. Ääni ei kylläkään ole kevyt, vaan raskas.

Jos mopo oli poppia, niin nyt on heviä.

Kaunis aurinkoinen sää houkutteli Keljonlahden jäälle kävelylle. Pitkälle en tohtinut, sillä en ollut varma jäätilanteesta eikä voimalaitoksen läheisyys lisännyt luottoa jään kantavuuteen. Otin esimerkkiä koirasta, joka löi tassujarrut kiinni peilikirkkaan jään reunalle. Ei suostunut hakemaan jäälle heitettyä palloa, vaan höntsäili kaislikon tuntumassa.

Kävin myös kierroksella Harakkasaaressa, joka on veneiden säilytyspaikka. Tunnelma oli aavemaisen elokuvamainen, kun navakka tuuli paukutteli puurakenteita ja ravisteli pressuja. Veneet näyttivät surullisen hylätyiltä siitä huolimatta, että moni niistä oli huolellisesti peitelty talvea varten. Osa oli katettu hutiloiden. Älkää ihmetelkö, jos jossain päin Päijännettä kiitää karanneita muovipeitteitä.

Asiaton oleskelu kielletty, lukee Harakkasaaren sisäänajoväylällä. Mietin, että mitähän sekin oikein tarkoittaa. Mielestäni olen oikealla asialla, vaikka en venettä omistakaan. Kuljen auringon valtuuttamana ja päivän bisneksenä ovat pisamat.

Kyseisessä venepaikassa on muuten myös komea laituri, jossa lukee, että veneiden kiinnitys on kielletty. En ole vielä saanut mietityksi, että mitä ja ketä varten laituri on rakennettu.

Kevättalvi tarkoittaa autolleni katsastusta. Tällä viikolla papukaijamerkkien putki katkesi ja tuomioksi tuli hylätty. Etujarrulevyt ovat kuulemma liian kuluneet. Ne pitää uusia ja käydä uudestaan pukilla kuukauden sisällä. Hyvä niin, että pysyy kalusto kunnossa ja kuski turvassa.

Ja saattaapa hyvinkin käydä niin, että jälkitarkastus osuu samalle päivälle, kun katsastusasemalla juhlitaan synttäreitä ja grilli on kuumana.

Selkeä kevään merkki on, kun lumityökalut ovat alennusmyynnissä. Suomessa tuskailtiin tämän talven myräköissä, kun lumilapiot loppuivat kaupoista. Nyt niitä saa reilulla alennuksella ja samalla kannattaa uusia se harjantapainen tynkä, jolla jotkut autoilijat yrittivät putsata ajoneuvojaan. Lyhyt on muistijälki edellisestä talvesta.

Omalta autopaikaltani ovat lumet sulaneet. Tilalla on jäinen vallihauta, jonka keskellä olevassa lammikossa voisi harrastaa kuviouintia. Kieli keskellä suuta saa ajella muutenkin, ettei auto jää jäpöstämään jäisiin uriin ja sohjoisiin vesiesteisiin. Harmi, ettei aurauskalusto ole pysynyt Suuren sulattajan tahdissa, kuten föhn-tuulen lähettämää lämpöaaltoa kutsuttiin helmikuussa.

Aurinko on ihmeellinen asia. Se herättää aistit kevääseen, vaikka eletään vielä talvea. Ilmatieteenlaitos tilastoi vuotuista kevätsäätä maaliskuusta alkaen. Terminen kevät alkoi viime vuonna vasta huhtikuun puolella.

Maaliskuun alkajaisiksi pukkaa pakkasta kuin muistutuksena sille, että kevätpäiväntasaukseen on kolme viikkoa. Ja sille, että mopokauden alkua kannattaa siirtää.

Vielä ei pidä nuolaista kuin laskiaspullaa.