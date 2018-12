Pelasta keskusta, tori, maaseutu ja maailma

Vastuu painaa meitä tavallisia kuluttajia jo muutenkin, ja sitten tuli vielä tämä. Jyväskylästä kuuluu sellaista, että keskusta on menettänyt yhä enemmän asiakkaita kaupungin laitamien kauppakeskuksiin.

Oijoi. Pitäisi siis pelastaa myös Jyväskylän keskusta.

Pelastettavien listalla on jo ennestään paljon kohteita, joista osa on kohtalaisen sanotaanko haastavia: Maailma. Lapsuus. Alkuperäiskansat. Käsin kirjoitetut kirjeet. Perheen yhteiset ateriat. Käsityöläisyys. Tavalliset pitkän matkan bussit. Jyväskylän tori. Lähiöt. Maaseutu.

Kaiken muun nyt olisi vielä jotenkuten saanut hoidetuksi, mutta kun päälle mätkäistiin Jyväskylän keskusta, oma kukkaro alkoi tuntua kumman voimattomalta.

Pitäisi kantaa ruutukaavaan lisää euroja. Pitäisi shoppailla, syödä, juoda ja parkkeerata siellä enemmän, kulttuurielämyksiä ja hemmotteluhoitoja unohtamatta. Olisikohan parkkisakoistakin apua?

Ainakaan ei riitä pelkkä huviajelu liukuportaissa ja euron hampurilainen saati se, että ”minä vain katselen”.

Ei riitä sekään, että tarttuu sisäänheittotarjoukseen, mutta jättää heräteostokset tekemättä.

Nyt tarvitaan täydet muovikassilliset. Ruuhkaa pitää olla joka päivä kuin joulukaloja jonottaessa.

Se vähän mietityttää, kun keskustan ja maailman pelastaminen vaikuttavat olevan joissain tilanteissa keskenään ristiriidassa.

Onko minusta paljon minkäänlaiseen yhteiskuntavastuuseen?

Ei kaikilla kauppakeskuksillakaan suju. Viime aikoina on pitänyt olla huolissaan helsinkiläisestä Redistä. On käynyt sitä jopa vähän sääliksi. Laitetaan isosti ja sitten asiakkaat eivät ymmärrä. Pitäisiköhän lähteä jouluostoksille sinne?

Uutisissa on kerrottu myös, että suomalaisten viinaralli Viroon on muuttunut uhanalaiseksi tai vähintään vaarantuneeksi. Tunnen lievää syyllisyyttä. Edelliseltä Viron-matkalta tuli maahantuoduksi ainoastaan suklaata.

On totuttu siihen, että kaupungilla on keskusta. Sen kaltainen keskusta, kuten vaikkapa Jyväskylällä on. Kauppa- ja näyttäytymispaikka, jossa tuntee olevansa ytimessä.

Ajatellaan, että keskusta on enemmän kuin palvelut. Se on jotakin, mihin kiteytyy kaupungin henki ja syke.

Kuulun tänne, koska törmään kävelykadulla tuttuihin.

Alueen yrittäjillä ja työntekijöillä on pelissä elantonsa. Ja kun yrityksillä menee hyvin, kaupungilla menee hyvin ja sitä kautta rahaa riittää paremmin kaikkeen tärkeään ja kivaan.

Jyväskylän keskusta on muuttunut ajan saatossa. Hevoskyytien aika on ohi, autokauppojen aika on ohi, linja-autot eivät enää aja Kauppakatua. Aika näyttää, mitä tapahtuu seuraavaksi. Vapaassa markkinataloudessa siitä päättävät asiakkaat, kuten minä ja sinä.

Keskusta on syntynyt tarpeeseen, mutta tarpeet muuttuvat. Kuka sanoo, että nykyisen kaltainen keskusta tarvitaan pakosti. Useimmat kaupat ja konttorit voisivat ihan hyvin sijaita muuallakin. Keskustaan jäisi asuminen, erikoiskahvi ja lihatiski.

Vaikea sanoa, olisiko keskustaton Jyväskylä edelläkävijä vai takapajula.

En kestä, jos siitä tulisi naurunaihe. Taidan kallistua pelastustoimenpiteisiin. Lupaan lähteä kaupungille lähiaikoina humputtelemaan.