Siis onhan Risto Dufva jonkinmoinen velho.

Keinot voivat olla arveluttavia, äkkivääriä, sellaisia, joita en omalla signeerauksellani kuittaisi.

Mutta on se myönnettävä.

RD on valmentaja, joka käyttää kaikki tavat ja metodit luotsatakseen, suorastaan runtatessaan, joukkueensa voittoon.

Tunne. Asenne. Energia.

Näillä määreillä JYP on markkinoinut joukkuettaan läpi tämän kauden.

Tunne, asenne, energia. Mikä on paras myrkky tappamaan tämän kolmiyhteyden?

Kyllä. Pelon ilmapiiri.

Turha sitä on kiertää. Dufva on pitänyt ”kauhun tasapainoa” JYPissä siitä lähtien, kun ruoriin tarttui. Hän on pyrkinyt nostamaan hurrikaanikiekkoilijoita enemmän pahalla kuin hyvällä.

RD on käyttänyt pelaajia ”koirankopissa”. Hän ei ole katsellut virheitä muina miehinä. Jos käskijä on nähnyt vähänkin vihjeitä ylimielisyydestä, hän on kitkenyt ne pois. Heti.

Lauantaina Raumalla hyvin palkattu amerikkalaispuolustaja Jake Newton haahuili hetken taivaanrannanmaalarina.

Selvä peli. Dufva vimmastui ja teki päätöksensä: vilttiin. Ei noin voi pelata näin tärkeässä ottelussa.

Lauantaina Raumalla pääsääntöisesti erinomaisesti tällä kaudella esiintynyt virolaishyökkääjä Robert Rooba harhautui tuokioksi pelin ulkopuolelle. Korkea maila. Tyhmä jäähy – siitä Lukolle maali.

Selvä peli. Dufva kimpaantui. Rooba ei käynyt jäällä sunnuntaina.

Tämänkaltaiset metodit laittavat ristiriitaiset ajatukset risteilemään.

Olen pehmo. En hyväksy pelko on aseeni -johtamista.

Kilpaurheilun historiassa on pelkoon nojaten voitettu lukuisia mestaruuksia. Enää ei voiteta, ei ainakaan alituisesti.

Vaikka urheilu on yhä ahdas ja menestyssairas saareke, on se myös katkonut kahleitaan. Uusi sukupolvi on oppinut tekemään ja elämään enemmän ilon kautta. Voittamaan nauraen.

Jääkiekossa uusi valmentajakunta merkkaa yhä virheet, mutta ei tuomitse välittömästi. Se haluaa pelaajan kaikki voimavarat ja kaiken rohkeuden esiin. Erehdysten uskotaan jalostavan ihmistä, siinä ohessa myös pelaajaa.

Modernit valmentajat näkevät urheilussa enemmän. Vaikka he taistelevat kynsin hampain voitosta, aivan kuten RD, vaikka he elävät kisat ja ottelut isolla tunteella, loppupelissä urheilu on heille enemmän ihmisen yhtälön täydentymistä kuin menestyksen jahtaamista.

He ymmärtävät ytimen.

Pelko vie luovuuden ja flown, se jäykistää ja imee energiaa. Pelko tekee jääkiekkoilusta pakottamista. Ole siinä rento, kun mieltä kuristaa tieto, että jos teet yhden virheen, saat tuta sen.

Pikkuhiljaa pelon tunne leviää koko yhteisöön. Eikä kukaan ole virheetön

Lopulta käy näin: mahdollisuus menestyä menetetään.

Toisaalta taivun hennosti. Ymmärrän dufvalaisuutta – tässä lyhyessä hetkessä.

Valmentajalle on annettu tehtävä johdattaa JYP tänä keväänä pitkälle. RD on tullessaan nähnyt, että solmut joukkueessa ovat olleet umpisellaisia. Hänen on täytynyt oikoa.

Tyyli on sisältänyt rujoja elementtejä, sellaisia joilla ei pitkässä juoksussa saa tuloksia aikaiseksi. Mutta JYPin pukukopissa onkin nyt taisteltu aikaa vastaan.

Sitä paitsi. Sunnuntaina joukkue osoitti tekemisellään, että se on valmentajan tiukkojen ratkaisujen takana. Jos näin ei olisi, yhteisö olisi luhistunut.

Saattaa olla, että pelaajat ovat varpaillaan ja jupisevat Dufvan perään. Mutta he ovat päättäneet sietää.

Koska mikään ei ole ikuista.