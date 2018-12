Pistetään kuvavirta uuteen käyttöön

Viimeksi tämä tuli mieleen itsenäisyyspäivän Linnan juhlia katsoessa, mutta olen pohtinut asiaa jo pitkään. Ehkä joku sittenkin on jo keksinyt ja toteuttanut näin ilmiselvän idean, mutta minulla ei ole asiasta tietoa.

Meillä on siis kaikille tutut Linnan juhlat, jotka näytetään telkkarissa suorana lähetyksenä. Lähetyksen kommentointi on asiallista ja juhlallista – eli siis toivottoman tylsää. Joten mitäpä jos otettaisiin käyttöön Ylen kuvavirta ja lisättäisiin sen päälle ihan oma kommenttiraita livenä?

Tämä onnistuisi helposti netissä. Kodeissa pistettäisiin telkkarista ääni pois ja kuunneltaisiin hauskempaa ja räväkämpää kommentointia netistä. Teknisesti tämä on hyvin helppoa nykyään, ja idea on ainakin omasta mielestäni mainio.

En usko, että tässä on mitään tekijänoikeudellista ongelmaa. Elokuvissakin on aina ollut laillista kommentoida leffaa livenä vieruskaverille. Tämä on sama juttu, vain suuremmassa mittakaavassa.

Eikä tätä ole mitään tarvetta rajoittaa vain Linnan juhliin. Sama toimisi ihan yhtä hyvin vaikkapa missä tahansa urheilutapahtumassa. Nettikommentoijien pitää vain olla sekä urheilun asiantuntijoita että sanavalmiita ihmisiä. Pelkkä vinoilu ja känniörinät eivät ketään kovin pitkään kiinnosta.

Tämä saattaisi tehdä hyvää Ylellekin, joka on menettämässä otettaan alle kolmekymppisistä katselijoista. On parempi Ylelle, että nuoremmat katsoisivat edes Ylen kuvaa kuin ei Yleä ollenkaan. Myös tällä tavalla voidaan antaa vastinetta Yle-verolle.

Joten pistäkäähän idea käytäntöön. Minä en umpilaiskana ihmisenä viitsi. Tuskin olisin kummoinen kommentaattorikaan. Olisin kuitenkin valmis kokeilemaan, mikäli ohjelma kuuluisi omiin kiinnostuksen kohteisiin.

Pahimmassa mahdollisessa tapauksessa homma ei toimi, eikä se niin vakavaa ole. Elämä jatkuu silti.