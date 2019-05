Pitäisikö suomalaiset hakea kotiin Syyriasta?

Puoluejohtajat olivat vasemmalta oikealle yksimielisiä, kun Ylen toimittaja kysyi EU-vaalien tentissä, mitä Suomen tulisi tehdä Syyriassa pakolaisleirillä olevien 11 suomalaisen naisen ja 33 lapsen eteen.

”Isis on karmea terroristijärjestö”, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne (sd.) aloittaa.

”Nämä aikuiset ihmiset ovat tehneet tietoisen päätöksen. Eikä meillä avosylin tai riemumielin aikuisia ihmisiä oteta tänne takaisin”, keskustan Juha Sipilä (kesk.) jatkaa.

”Se täytyy sanoa, että näitä aikuisia ihmisiä kohtaan, jotka siellä leirillä ovat, en tunne – eikä pidäkään oikeastaan tuntea – mitään sympatiaa”, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo.

”Pyritään ohjaamaan kansainvälistä apua sinne leirille”, vihreiden Pekka Haavisto (vihr.) lisää.

”Nämä naiset ovat lähteneet vapaaehtoisesti islamilaiseen paratiisiinsa Syyriaan, ja he ovat käveleviä aikapommeja, jos he tänne pääsevät”, perussuomalaisten Jussi Halla-aho (ps.) muistuttaa.

”Isis-taistelijat, olivat he sitten aseen varressa tai soppakauhassa, ovat kaikki osallistuneet tämän terroristijärjestön tukemiseen”, kristillisten Sari Essayah sanoo.

”Rikosoikeudellinen vastuu pitää selvittää ja pitää myös toteutua kansainvälisen oikeusistuimen puitteissa”, vasemmistoliiton Li Andersson muistuttaa.

Maamme virallinen linja on, että Syyriassa olevia Suomen kansalaisia ei auteta palaamaan kotimaahan. Jos ihminen onnistuu matkan järjestämisessä, paluuta ei estetä, sillä Suomen kansalaisilla on aina oikeus palata kotimaahansa.

Käytännössä paluu Syyriasta ei ole mahdollista ilman ulkoista apua, rahaa ja asianmukaisia papereita. Pakolaisleireillä olevat suomalaiset naiset ja lapset sekä mahdollisesti joku mieskin voi vain odottaa, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Syyria on alkanut tuomita leireillä olevia Isis-vankeja. Tuomiot vaihtelevat kuolemasta vankeusrangaistuksiin.

Naisten ja lasten leiri on kurdialueella. Kurdit toivovat, että Eurooppa ottaisi naisia ja lapsia vastaan, jotta rasitus leiristä ei olisi vain heillä.

Nyt tunnutaan odottavan, mitä leireillä tapahtuu. Kansainvälisen oikeuden perustaminen etenee hitaasti, jos sitä ylipäätään saadaan koskaan perustetuksi.

Samaan aikaan leireillä kuolee ihmisiä sairauksiin ja sisäisiin levottomuuksiin. Kansainvälistä sympatiaa leireillä olevia ihmisiä kohtaan ei ole, sillä ainakin osaa heistä voi pitää terrorismiin ja murhiin osallistuneina tai ainakin niitä tukeneina.

Pitäisikö Suomen hakea Syyriassa leireillä olevia miehiä, naisia ja lapsia kotiin?

Yksikään puoluejohtaja ei halua miehiä tai naisia Suomeen. Voitaisiinko lapsia hakea Suomeen?

”Jos on hyvin pieniä lapsia, jotka eivät ole millään tavalla voineet vaikuttaa siihen, että he ovat joutuneet tähän elämäntilanteeseen”, Orpo sanoo.

”Pyritään saamaan lapset turvaan”, Haavisto säestää.

”Lapsia käy tietenkin sääliksi. Kukaan meistä ei pysty valitsemaan omia vanhempiaan”, Halla-aho sanoo.

Yhdysvaltain laivastotukikohdassa Guantanamo Bayssa Kuubassa on pidetty terrorisminvastaisen sodan vankeja vuodesta 2002. Guantanamo on harmaalla alueella. Sitä voi pitää laittomana vankilana, jossa on ihmisiä ilman oikeudenkäyntiä.

Terrorismi on kuitenkin niin pelottava vitsaus, että Guantanamo on saanut demokratioissa hiljaisen hyväksynnän. Toki EU ja YK ovat ilmaisseet, että vangit olisi vietävä oikeuden eteen Yhdysvalloissa tai kotimaissaan. Moni kotimaa ei ole suostunut vankeja ottamaan vastaan. Guantanamosta on tullut ikuisen tuntuinen vankileiri.

Syyrian leireistä voi tulla pitkäaikaisia. Moni tuntuu ajattelevan, että aika ja sairaudet hoitavat leireillä tehtävänsä.

Kotimaissa pelätään islamilaista fanatismia. Suomesta Syyriaan lähti kantasuomalaisia mutta erityisesti suomensomaleja. Somaliasta pakolaisina tulleiden ja sitten Syyriaan lähteneiden ja nyt takaisinpääsyä toivovien ajattelu koetaan kiittämättömäksi.

Silti pitäisi ajatella, haluammeko olla oikeusvaltio, demokratia ja ihmisoikeuksia kunnioittava kansa. Vaikka poliitikot puhuvat vaalipaineessa pehmoisia, Suomen ei pitäisi silmät sulkemalla tukea pakolaisleirien muuttumista kuolemanleireiksi ja epävirallisiksi vankiloiksi.

Suomen sisällissodan jälkeen sotavankileirit virallisesti suljettiin jo syksyllä 1918. 40 000 vangin – sen ajan terroristin – tuomiot muutettiin ehdollisiksi ja heidät vapautettiin.

Nyky-Suomi kestää muutaman kymmenen Syyriasta palaavaa. Suomen tulisi hakea Syyriasta niin miehet, naiset kuin lapsetkin. Aikuiset tulisi saattaa oikeuden eteen. Rikoksia lienee tapahtunut 13-vuotiaiden tyttölasten naittamisesta aina väkivallantekoihin.

Suomeen on palannut vähintään 35 ihmistä Isis-alueilta. Sen sijaan että torjumme noudot Syyriasta, meidän pitäisi viedä nämä palanneet vastuuseen teoistaan eli oikeuden eteen.

Kirjoittaja on päätoimittaja.