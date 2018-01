Politiikka on seksikästä

Viikon 3/2018 katsotuimmat tv-lähetykset:

1. Putous, 2. Presidentinvaalit, Sauli Niinistö... 9. Suuri presidentinvaalikeskustelu. 10. Presidentinvaalit, Pekka Haavisto... 16. Presidentinvaalit 2018, Merja Kyllönen... 21. Presidenttitentti.

Suomessa on toisteltu viime vuosina mantraa, jonka mukaan politiikka on etääntynyt ihmisistä eikä kiinnosta tavallista kansaa. Puolueet itsekin ovat kampanjoineet sloganilla ”politiikka on rikki”.

Katselutilastojen perusteella todellisuus on toinen. Käynnissä on lopputuloksen suhteen tylsimmät vaalit vuosikymmeniin, mutta vaalitenttejä ja -keskusteluja on tuijotettu enemmän kuin katsojamagneetteina tunnettuja Salattuja elämiä tai Voice of Finlandia.

Eikä tylsyys rajoitu vain lopputulokseen. En seuraa politiikkaa erityisen tarkasti, mutta olisin pystynyt luettelemaan ehdokkaiden mielipiteet ja argumentit suurelta osin jo ennen tenttejä. Myös vaalikampanjoiden aikana keskustelu on junnannut paikoillaan: samat tyypit ovat käyneet sanomassa samat asiat eri medioissa.

Miksi vaaliohjelmat sitten kiinnostavat?

Osittain kyse lienee rituaalista. Vaalitenttejä katsotaan, koska niin on totuttu tekemään.

Osittain kyse lienee viihdearvosta. Etenkin nuoremmat sukupolvet suhtautuvat ehdokkaisiin ja keskusteluihin ironisesti.

Mutta osittain kyse on myös siitä, minkä ei pitänyt olla enää todellista: politiikka kiinnostaa kansaa. Halutaan tietää, millaiset ihmiset pyrkivät Suomen johtoon. Halutaan käydä ja seurata keskustelua ajankohtaisista asioista. Toivottavasti sama into jatkuu myös vaalien jälkeen.