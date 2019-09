Puun käyttö turvaa metsien hiilensidonnan

Vierailija

Maamme metsiä käytetään enemmän kuin kenties koskaan historiamme aikana. Eikä kyse ole pelkästään metsien käytöstä puuntuotantoon, vaan metsien käytöstä retkeilyyn, kuntoiluun, marjastukseen, sienestykseen, matkailuun, luonnonsuojeluun tai ihan vain oleiluun.

Metsien käyttömuotoja on varmastikin yhtä monta erilaista kuin on suomalaisiakin. Huolimatta metsien kovasta käytöstä on metsiemme puumäärä suurempi kuin kertaakaan yli satavuotisen mittaushistorian aikana – kiitos edistyksellisen metsäpolitiikan ja aktiivisten metsänomistajien. Ilmastonmuutos on tuonut esille metsien tärkeän tehtävän myös hiilen sitojina.

Ilmastonmuutos puhuttaa ja niin pitääkin. Kyseessä on massiivinen, koko ihmiskuntaa ja maapalloa kohtaava uhka.

Koko kansainvälisen yhteisön, ja meillä Suomessa kaikkien elinkeinojen ja yhteiskunnan toimintojen pitää kantaa vastuunsa ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja siihen sopeutumisesta.

Metsien puuston tilavuus on kasvanut 1970-luvulta noin 70 prosenttia. Nykyisin Suomen metsät sitovat vuosittain noin puolet koko maamme kasvihuonekaasupäästöistä. Kaikesta metsien hiilivarastosta puuston osuus on noin 10 prosenttia; loput 90 prosenttia hiilestä on kivennäismaiden maaperässä ja soiden turpeessa.

Voimme vahvistaa metsien hiilensidontaa tutkituilla ja käytännössä hyviksi koetuilla menetelmillä. Metsän hyvään kasvukuntoon saattaminen mahdollisimman nopeasti hakkuun jälkeen nopeuttaa merkittävästi metsän palautumista hiilinieluksi.

Jalostetulla siemen- ja taimiaineksella voidaan parantaa puun laatua ja nopeuttaa metsikön kasvua ja hiilensidontaa. Pelkästään turvemaiden tuhkalannoituksella voitaisiin lisätä suometsien puuston vuotuista kasvua kahdeksan miljoonaa kuutiometriä, mikä vastaa hiilensidontana noin miljoonan keskivertosuomalaisen vuotuista hiilijalanjälkeä.

Suometsissä on vähennettävä turpeen hajoamista, mikä toteutuu säätelemällä paremmin maaperän vedenpinnan tasoa ja välttämällä maanpinnan tarpeetonta muokkausta uudistuksen yhteydessä – siis harjoittamalla suometsissä aiempaa enemmän jatkuvaa kasvatusta.

Metsiämme raivataan vuosittain noin 20 000 hehtaaria rakentamisen ja maatalouden käyttöön. Määrä on pieni suhteutettuna Suomen metsämaan kokonaispinta-alaan, joka on 22 miljoonaa hehtaaria. Silti se pienentää metsien hiilinielua ja näyttää pahalta EU-vertailuissa.

Ilmastonmuutos on jo totta. Vanha metsä ei ole pysyvä hiilivarasto, vaan sitä uhkaavat monet ilmastonmuutoksen aiheuttamat ilmiöt. Keneltäkään eivät ole jääneet huomaamatta valtavat metsäpalot Venäjällä ja Brasiliassa.

Keski-Euroopassa myrskyt ja hyönteiset tuhosivat vuosina 2017–2018 metsien puuvaroja yli 120 miljoonaa kuutiometriä. Tuhojen laajuutta kuvaa, että ainespuun hakkuut olivat Suomessa ennätysvuonna 2018 noin 72 miljoonaa kuutiometriä.

Kysymys kuuluukin, kannattaako puuta säilöä nykyistä enemmän metsiin. Vai kannattaako puulla korvata fossiilisia raaka-aineita ja muoviongelmaa, ja säilöä hiiltä puutuotteisiin ja -rakenteisiin?

Puun käyttö turvaa metsien hiilensidontaa. Metsiä ja niiden hiilivarastoa halutaan suojella, kun metsä koetaan omaksi ja sillä on omistajalleen arvoa.

Kun puhumme ilmastonmuutoksen hillinnästä, on muistettava, että ongelman ydin on fossiilisten raaka-aineiden käyttö ja korkea kulutustasomme. Sen sijaan, että keskitymme vain metsiin ja maankäyttösektoriin, tarvitsemme koko yhteiskunnan kaikki toiminnot ja toimialat kattavan vertailun niiden hiilipäästöistä ja säästöpotentiaalista, sekä taloudellisista, sosiaalisista ja ekologisista vaikutuksista.

Vasta riittävän kattavan selvityksen jälkeen tiedämme, millä toimialoilla ja toimenpiteillä voidaan saavuttaa paras kustannus-hyötysuhde kokonaiskestävyyden kannalta.

Politiikka ei voi rakentua pikaviisauden varaan. Ilmastonmuutos pitää ottaa huomioon kaikessa taloudellisessa ja poliittisessa päätöksenteossa – päätöksenteko ei kuitenkaan voi perustua vain ja ainoastaan ilmastonmuutokseen.

Kirjoittaja on Suomen

metsäkeskuksen johtaja.