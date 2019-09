Raakel, myönnä että rakastat

Antenni

R aakel Lignelliin ei ole voinut olla törmäämättä viime viikkoina, jos on erehtynyt kerrankin avaamaan television. Syykin on selvä: häneltä on ilmestynyt elämänkerrallinen kirja Älä sano että rakastat.

Kirjan aihepiiristä keskusteleminen kaikissa mahdollisissa ohjelmaformaateissa on paras tapa taputella myyntiluvut kasvukäyrälle. Erityisesti kun puheena on Suomessa surullisenkin tuttu teema eli parisuhdeväkivalta.

Joskus nämä markkinointitempaukset ärsyttävät, mutta sunnuntaiaamuna juutuin tarinan ääreen. Äänessä oli Lignellin lisäksi Maarit Tastula.

Tastula on tehnyt keskusteluohjelmia aina: Punainen lanka, Yhden illan pysäkki, Seitsemäs taivas…

Hänet on palkittu useasti tv-alan pysteillä ja nyt muistan jälleen miksi. Tastulan tyyli on eleetön. Hän antaa haastateltavan olla äänessä. Hän ei sorru suoristamaan mutkia turhalla psykologisoinnilla, vääntämään asioita rautalangasta vaan jättää johtopäätökset katsojan oivalluksen varaan. Katsoja, tai oikeastaan kuuntelija, kiittää. Tarina koskettaa ja liikuttaa, koska se on avoin. Kenties jokin ilmoille heitetty ajatus tuntuu pelottavankin tutulta. Oma muisto vyyhtiytyy empatiantunteeseen ja lopulta tämä soppa valuu kyynelvirtana poskille.

Mistä ihmeestä ohjelmassa oikein puhuttiin, jos se kerran tämmöisen tunnekuohun aiheutti? Lähinnä siitä, että elämässä sattuu ja tapahtuu kaikenlaista, mutta tärkeintä on olla itselleen armollinen, eikä aina välittää niin kauheasti siitä, mitä muut ajattelevat.