Radio Suomi pani ikkunan taas kiinni

Yle Radio Suomen lauantain uusi aamupäiväohjelmisto on kuultu nyt kahdesti. Toissa lauantaista alkaen on lähetetty alueellista ohjelmaa niin, että Suomi on pilkottu kymmeneen alueeseen: Uusimaa, Häme, Kaakkois-Suomi, Lounais-Suomi, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Pohjanmaa, Itä-Suomi, Pohjois-Suomi ja Lappi.

Radio Suomi on palannut askeelen takaisin aikaan, jolloin jokainen maakuntaradio lähetti lauantaisin omaa ohjelmaansa.

Sääli!

Jälleen lillutaan omissa liemissä, nurkkakuntaisesti kukin omissa asioissamme. Muutaman vuoden kestänyt virkistävä kurkistus siihen, mitä eri puolilla Suomea puuhaillaan, on näin ohi.

Suomi-kierroksessa oli tietysti puutteensa siinäkin. Koska ”joka paikassa” piti ehtiä käydä, väläykset jäivät lyhyiksi. Monesta asiasta ja tapahtumasta olisi toivonut kuulevansa vähän enemmän, sillä totta tosiaan Suomessa tapahtuu viikonloppuisin monenlaista mukavaa.

Jotkut asiat olivat paikallisia erikoisuuksia (tai tavallisuuksia, jotka toisella puolella Suomea tuntuvat erikoisuuksilta), jotkut valtakunnallisia uutisaiheita. Suomi-kierros oli kaikille erinomainen esittelyareena.

Alueellinen lauantaiaamu on sitä samaa arkista, jota kuulee läpi viikon; kurkistukset lähimpiin maakuntiin eivät hirveästi lavenna Suomi-kuvaa.

Toivottavasti kyse oli alkukankeudesta tai erityisestä poikkeussyystä, kun yksi viime lauantain Itä-Suomen lauantaiohjelman osista ajettiin ulos maanantaiaamuna ainakin jotakuinkin sellaisenaan Joensuun taajuudella.

Ei niin, eihän!