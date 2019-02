Raha ratkaisee tähteyden Hollywoodissa

Tiedättekö kuka on maailman menestynein yhä työskentelevä näyttelijä? Ainakin Box Office Mojon laskelmien mukaan. Tarkoitan nyt nimenomaan kaupallista menestystä.

Annan pari vinkkiä. Hän täytti reilu kuukausi sitten 70 vuotta. Internet Movie Databasen mukaan hän on esiintynyt yli 150 elokuvassa. Hän työskentelee yhä ahkerasti. Et luultavasti kutsuisi häntä maailman suurimmaksi elokuvatähdeksi, vaikka nimi taatusti on tuttu. Miehen elokuvat ovat keränneet maailmanlaajuisesti 13,3 miljardia dollaria. Clint Eastwood ja Tom Cruise tulevat samalla listalla seuraavina.

Kyseessä on Samuel L. Jackson, jonka olen valmis nimittämään Hollywoodin ahkerimmaksi mieheksi.

Jacksonin rahallisen menestyksen kulmakiviä ovat Avengers, Jurassic Park ja Star Wars. Samuel L. esittää Avengers-pomo Nick Furya peräti yhdeksässä elokuvassa, seuraavaksi Captain Marvelissa. Suurimmat Marvel-hitit ovat tuottaneet globaalisti yli miljardin.

Tietenkään nuo elokuvat eivät ole menestyneet juuri Samuel L. Jacksonin vuoksi, eivätkä hänestä huolimatta. Samuel L. Jacksoniin voi luottaa. Hän on viihdyttäjä koko sydämeltään. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö hän olisi myös hyvä näyttelijä. Miehelle riittää karismaa, kamera pitää hänestä. Jos Samuel L. Jacksonin tulevaan uraan olisi voinut ostaa 1980-luvulla osakkeita, se olisi ollut mainio sijoitus.

Ai, mistäkö se L. oikein tulee? Oikea nimi on Samuel Leroy Jackson.