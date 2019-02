Sami etsii paikkaansa perheessä ja koulussa

Sami (Miro Tuomi) asuu sijaisperheessä ja hänet heivataan ulos entisen kotikaupunkinsa bändikuvioista. Paikka uudessa koulussa ja perheessä on kadoksissa. Koulukaverit suunnittelevat leffaa, mutta saavatko Samin ideat mitään roolia? Kun Sami löytää koulun tontille kaivetusta kuopasta outoja esineitä, saavat koko koulun kohtalo ja leffa aivan uusia käänteitä. Neliosainen nuortensarja on Yle Lasten ja nuorten toimituksen tuotanto vuodelta 2006. Rooleissa ovat myös Roope Karisto (Aapo), Saska Pulkkinen (Pena), Ella Mettänen (Nea), Heljä Heikkinen (Carita) ja Anna Korolainen (Sirpa).

Amerikan viimeisiä toiminnassa olevia rullaluisteluratoja uhkaa lakkautus. Tuhansien lakkautuksia vastustavien yhteisö rodullisesti latautuneessa ympäristössä yrittää pelastaa maanalaisen alakulttuurin – kulttuurin, joka on jäänyt sukupolvien ajan valtavirralta tuntemattomaksi ja nostanut esiin joitakin maailman suurimpia musiikkilahjakkuuksia. Dokumentti United Skates voitti yleisöpalkinnon Tribeca Film Festivaaleilla viime vuonna.

Kun Marvel-sarjat valuvat pikkuhiljaa Disneyn omaan suoratoistopalveluun, Netflix tarvitsee uusia supersankareita. The Umbrella Academy perustuu Eisner-palkittuun Gerard Wayn sarjakuvaan. Vuonna 1989 syntyi 43 lasta yhtä monelta naiselta, jotka eivät olleet edes raskaana. Miljardööri Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore) adoptoi seitsemän lapsista, ja näin syntyi Umbralla Academy. Ryhmän jäsenillä on erikoisia voimia, joiden avulla he pelastavat maailman kerta toisensa jälkeen.

The Umbrella Academy on perhesarja epätavallisesta uusperheestä, jonka jäsenet eivät tule toimeen keskenään. Lopputulos on sympaattinen, kunnianhimoinen ja omaperäinen draamakomedia, jolle odotan jo nyt jatkoa.