Sankari on päätynyt pahaan pulaan

Muistatteko, kun Hero-kanava aloitti toimintansa? Luultavasti, sillä tämä tapahtui marraskuussa 2014. Herolla oli uudenlainen idea, joka oli saanut inspiraationsa netin suoratoistopalveluista. Hero tarjoaisi kansainvälisiä (= amerikkalaisia) tv-sarjoja, joita näytetään useampi jakso putkeen.

Minusta tuo oli hyvä idea, jolle oli selvä markkinarako. Ilmeisesti olin väärässä. Pian Hero uudistui pitämättä siitä minkäänlaista meteliä. Herosta tuli draamasarjakanavan sijaan tosi-tv-torvi.

Tässä vaiheessa minä ja Hero kasvoimme erilleen, mutta minä olenkin vain yksi tv-katsoja. Ehkä katsojia ja sitä kautta mainosrahoja kertyisi suositun tositelkkarin avulla. Ilmeisesti ei kertynyt.

Hero uudistui jälleen mutta maltillisemmin. Kanava esittää yhä tositelkkaria, mutta myös Nelonen Median muiden kanavien, varsinkin Nelosen, uusintoja sekä kierrätyselokuvia. Näin syntyi mutanttikanava, joka on rakennettu epäonnistuneista kokeiluista, tutuista elokuvista plus uusinnoista.

En tiedä, onko Hero lopulta löytänyt katsojansa, mutta vähän epäilen. Hero on kuin epävarma varhaisteini, joka etsii itseään, vaan ei millään löydä.

En syytä Heroa mistään, enkä väitä, että minulla olisi ratkaisuja kanavan ongelmiin. Hero on törmännyt ongelmaan, jolle se ei mitään voi. Perinteinen broadcast-televisio vetelee viimeisiään, ja kaikki ilmeiset markkinaraot on jo löydetty ja täytetty. Oma tuotanto olisi liian kallista, ja sitä on järkevämpi tehdä Neloselle, joka vetää katsojia paljon paremmin.

Hero on jäänyt harhailemaan erämaahan. Aina välillä kanava näkee kangastuksen ja lähtee kulkemaan kohti sitä. Perillä selviää, että kyseessä olikin vain valon taittumisesta ilmakehän erilämpöisissä kerroksissa aiheutuva ilmiö, joka saa kaukaiset kohteet näkymään muualla kuin ne todellisuudessa ovat (Wikipedia).