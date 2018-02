Scifiä, jännitystä ja huumoria

10-vuotias Anthony Sullivan katoaa syntymäpäivänään jäljettömiin. Katoamista edeltävästä yöstä käynnistyvä sarja seuraa pojan perhettä läpi poliisitutkimusten. Rikkinäisen perheen on pelattava yhteen ratkaistakseen elämänsä mullistaneen arvoituksen. Samalla paljastuu pitkään peiteltyjä salaisuuksia, jotka uhkaavat tuhota perheen – tai pelastaa sen. Toivon varassa elävät perheenjäsenet ovat valmiita tekemään mitä tahansa selvittääkseen Anthonyn katoamisen. Minisarjaa tähdittävät Peter Coyote ja Joanne Kelly.

Jessica Williamsin ja Phoebe Robinsonin suosittu komedia-podcast 2 Dope Queens muutti HBO Nordicille. Sarjasta nähdään neljä tunnin mittaista erikoisjaksoa. Jessica Williams tunnetaan kiitellyistä elokuvista The Incredible Jessica James ja People Places Things, sarjoista The Daily Show ja Girls sekä sketsiryhmästä Upright Citizens Brigade. Phoebe Robinson on nähty sarjoissa I Love Dick, Broad City ja The Nightly Show with Larry Wilmore. Hänen kirjansa You Can’t Touch My Hair (And Other Things I Still Have to Explain) on noussut New York Timesin bestseller-listalle.

500 vuoden päästä kuolema on yhä olemassa, vaan ei pakollinen. Uuden tekniikan ansiosta ihmismieli ja minuus pystytään siirtämään uuteen ruumiiseen. Takeshi Kovacs (Joel Kinnaman) oli aikoinaan sotilas, ja hänet herätetään henkiin 250 vuotta kuolemansa jälkeen. Rikas ja vaikutusvaltainen Laurens Bancroft (James Purefoy) haluaa Takeshin selvittävän murhan – hänen omansa. Richard K. Morganin romaaniin perustuva scifi-sarja Altered Carbon – muuntohiili sijoittuu synkkään ja väkivaltaiseen film noir -henkiseen maailmaan. Yllättäviä juonenkäänteitä ja hyviä scifi-ideoita on keskivertoa enemmän.