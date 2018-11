Silloin paikallisradio teki paikallisradion työtä

Tiedättehän, lapset, että silloin kun setä oli pieni (ja nuori), oli vielä paikallisradioita. Kyllä, radioasemia, jotka toimivat jossakin kaupungissa ja sen välittömässä läheisyydessä. Enää niitä ei juurikaan ole.

Paikallisradioiden vähyyden ja suoranaisen olemattomuuden vuoksi on hienoa, että Bauer Median Radioplayssa on julkaistu jaksoja tamperelaisen 957:n ohjelmasarjasta Juice 40. Nokkelampi osaa nimestä päätellä, että kyseessä on kansan- ja sanataiteilija Leskisen 40 vuoden elämäntaipaleen kunniaksi tehty ohjelmasarja vuodelta 1990. Siinä paikallisradio teki paikallisradion työtä. Juicehan oli paitsi Suomi- myös Manserockin toteemipaalu. Syntyjään savolainen, Juankoskelta, mutta todennäköisesti maailman kovin ja mahdollisesti ainoa wannabe-tamperelainen.

Nelikymppinen Juice lähes 30 vuoden takaa kuulostaa korvaani jotenkin nuorelta, vaikka olen tätä nykyä saman ikäinen, enkä tunne itseäni lainkaan nuoreksi.

Äänimaisema on hieno. Vähän väliä naksahtaa sytkäri, kun Leskinen sytyttää savukkeen. Välillä sihahtaa olutpullon korkki, sihauttajana Juice tai mahdollisesti ohjelman toimittajat Waldemar Wallenius ja Harri Tuominen. Vanhoina hyvinä aikoina oli ihan ok ottaa hiivaa lähetyksessä.

Wallenius ja Tuominen vetävät setin läpi melkoisina fanipoikina, mutta kukapa ei, kun kyseessä on Juice?

Sarja käy läpi Leskisen siihenastisen tuotannon. Klassikkobiisit soivat ja niiden väliin kerrotaan asiaan kuuluvia tarinoita.

Radiota parhaimmillaan.