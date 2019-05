Sivulauseiden supertähdet

Antenni

Jos katsotte Ylen uutis­raportteja tai dokumentteja maailman sotatoimialueilta, niin usein jutun häntään ilmestyy vaivihkaa grafiikka ”kuvaaja: Ivar Heinmaa”.

Tämä on jonkinlainen ongelma journalismissa ylipäätään, olipa kyse sitten televisiosta, netistä tai painetusta sanasta. Kuvaaja on onnistuneen lopputuloksen kannalta vähintään yhtä tärkeä kuin toimittaja, mutta hänet mainitaan korkeintaan sivulauseessa. Sama pätee tv-jutuissa leikkaajaan, joka toki nykyään on usein sama henkilö kuin kuvaaja.

Mutta takaisin härra Heinmaahan. Olen osunut nyt neljännen kerran hänen kanssaan samalle jääkiekon MM-kisareissulle. Rankkoja retkiähän nämä ovat, kenties Ylen näkemyksen mukaan niin rankkoja, että paikalle on syytä lähettää sotakuvaaja... Ennen kuin Ivarin kisaputki alkoi Pietarista 2016, oli Ostravassa ja Prahassa vuotta aiemmin mukana Jussi Koivunoro, sotakuvaaja hänkin.

Heinmaa on Neuvosto-Virossa syntynyt, puna-armeijan käynyt, kolme vuosikymmentä sotatantereita kuvaajana kolunnut tuhansien tarinoiden mies. Jostain syystä hän näyttää viihtyvän jääkiekon MM-kisoissa. Arkiduuniinsa nähden tämä menee varmasti lomasta.

”Ei Aleppo ollut niin paha. Mogadishu 1990-luvulla oli paljon pahempi”, tuumasi Ivar, kun kyselin Pietarissa hänen Syyrian retkistään.

Aleppo oli tuolloin maailman vaarallisin kaupunki. MM-Kosiceen Heinmaa saapui melkein suoraan Itä-Ukrainan poteroista.

Hän hihittelee vieläkin Kosicen oikeustalon viime viikon ”pommiuhkalle”.