Slava yhdistää tärkeät ihmiset

Koti tuoksuu suitsukkeelta, tunnelma on harras. Edellisenä iltana on sytytetty tuli lampukkaan ikonin eteen, kuin jouluaattona.

Valkean pöytäliinan päälle asetetaan aamukirkossa siunattu zito eli täysjyvävehnästä jauhettu makea tahna, leipä, viini ja suojeluspyhimyksen kuvalla varustettu kynttilä.

Krsna slava on serbialaisille yksi vuoden suurimpia pyhiä joulun ja pääsiäisen ohella. Jokaisella perheellä on oma juhlapäivänsä, jonka sanotaan juontuvan kristinuskoon ensimmäisenä kääntyneen esi-isän kastepäivään.

Perinteen juuret ovat Balkanille saapuneen ortodoksisen uskon ensi vuosisadoilla, kun sitkeässä istuneet pakanalliset tavat korvattiin kristillisellä kuvastolla.

Slava on serbialaisuuden ytimessä, sitä eivät vietä muut kuin serbit ja montenegrolaiset.

Slavaleipä, slavski kolac, murretaan erityisellä rituaalilla rukouksen kera. Leivän päälle on muotoiltu onnea tuottavia symboleja: rypäleterttu, tammitynnyri, rauhankyyhky. Iltapäivästä alkaen saapuvat vieraat, läheisimmät ystävät ja sukulaiset, jotka eivät itse vietä samaa slavaa.

Symbolisesti slava on rakkauden ateria, jossa leipä ja viini jaetaan tärkeimpien ihmisten kanssa, ehtoollisen tapaan. Juhlan keskiössä ei siten kirkon mukaan ole pyhimys vaan Kristus.

Uskoon kuuluu myös itsetutkiskelu, katumus ja parannuksenteko.

Käytännössä kyse on syömisestä. Kiihkein slava-kausi ajoittuu syksyyn ja talveen, ja yleisimpinä pyhimysjuhlina, kuten pyhän Arkkienkeli Mikaelin tai pyhän Nikolan päivänä voi kohdalle osua monta kyläpaikkaa. Siinä on vatsa koetuksella.

Viiden ruokalajin lounas voi sisältää kymmentä eri alkupalaa. Pääruokana on kokonaisena paistettua, paloiksi pilkottua possua ja lammasta. Jälkiruokana on usein kolme neljä täytekakkua. Jos juhla osuu paastopäivään, on kat­taus vegaaninen.

Ennen oli niukempaa. Elintaso alkoi nousta Titon Jugoslavian aikana, ja se näkyi pitopöytien runsaudessa. Nykyään lähes kilpaillaan, kenen pöytä notkuu eniten. Vaikka varaa ei olisi talon eristämiseen, juhlimisesta ei tingitä.

Jugoslaviassa slavan viettoa ei kielletty, mutta ei siihen rohkaistukaan. Jos halusi edetä urallaan, oli syytä olla kommunistipuolueen jäsen. Silloin kirkossa käynti ja slavan juhlinta eivät olleet plussaa.

Sosialismin jälkeen kansalliset perinteet nousivat suo­sioon. Entiset kommunistit alkoivat kilvan juhlia kristillisiä juhlapyhiä, jotkut varovaisesti, toiset innolla.

Slava on kaunis perinne, ja serbit ovat ylpeitä rikkaasta traditiostaan. Se on serbialaisen nationalismin kauniimpi puoli. Toinenkin puoli on, sen tietää jokainen 90-luvun jälkeen maailman uutisia seurannut.

Sitä toista puolta täällä harva on halukas katsomaan silmiin.

Entä me suomalaiset, uskallammeko me nähdä kansallisten myyttiemme ja perinteidemme kaikki sävyt?

Kun slava-kynttilä palaa ja pitkä pöytä on täynnä perheen ystäviä, on helppo uskoa, että kaukana on paha maailma.

Kirjoittaja on Serbiassa asuva Balkanin tutkimusta opiskellut etnomusikologi ja vapaa toimittaja.