Kuluvan vuoden aikana olen viettänyt aikaa uudenlaisissa ympyröissä ja tavannut roppakaupalla uusia ihmisiä.

Kaikkialla minulta, muukalaiselta, on kysytty samaa: mistä olen kotoisin?

Yksinkertaiseen kysymykseen ei ole helppoa vastausta. Harvalla aikuisella on yhtä kotiseutua, useimmilla on monta. Mutta kysymys on mutkikas myös toisesta syystä.

Erityisen hyvin kotiseudun merkitystä on kuvannut Eino Leino: ”Kotiseutu ei ole ainoastaan paikka, maisema tai näköala. Se ei ole ainoastaan kylä, kaupunki, kukkula tai järvenranta. Se on samalla osa meidän syvintä itseämme.”

Mistä olen kotoisin – siis kuka oikein olen?

Ja samalla: keihin kuulun? Sillä kotiseutu on yhteisö ja enemmänkin. Se on osallisuutta ja mukanaoloa, yhdenvertaisuutta. Kotiseutu tarkoittaa oikeutta kuulua joukkoon ja vaikuttaa omaan elinympäristöönsä.

Suomen Kotiseutuliitto täytti tänä vuonna 70 vuotta ja vietti viikko sitten kotiseutupäiviä Tuusulassa. Tapahtuman suojelijana toiminut ja avajaisissa puhunut Erkki Tuomioja summasi hyvin: Suuri osa meistä tekee sitä, vaikka ei aina ymmärrä tekevänsä. Nimittäin kotiseututyötä.

Kotiseutu mielletään usein perinnetyöksi, mutta se on myös kaikkea muuta oman kotipaikan ja yhteisön hyväksi tehtyä työtä. Työtä urheiluseuroissa, musiikkiryhmissä, vanhempainyhdistyksissä, järjestöissä, kerhoissa ja jopa monissa paikallisissa yrityksissäkin. Kotiseututyö on oman asuinpaikan tai asuinpaikkojen ymmärtämistä, kehittämistä ja elävöittämistä, museoista kotiseututatuointeihin ja kulttuuriympäristöteoista lähidemokratiaan.

Monissa muissa maakunnissa identiteetti on äänekkäämpi kuin meillä Keski-Suomessa. Siinä missä esimerkiksi pohjalaiset kertovat kotiseudustaan rinta rottingilla, me keskisuomalaiset kerromme omastamme usein vähän kuin anteeksipyydellen.

Vaikka oikeasti meidänkin olisi syytä paukutella kansallispukujemme henkisiä henkseleitä. Kotiseutu- ja maakuntaidentiteetti ei ole tunkkainen jäänne vanhasta. Se on merkki siitä, että olemme jostakin kotoisin. Että kuulumme johonkin ja että olemme jotakin yhdessä.

Etelä-Pohjanmaalla maakuntatunnuksista on puhallettu raikkaalla tavalla pölyt. Ne on otettu käyttöön, arkeen. Voisimme tehdä saman myös Keski-Suomessa.

En löytänyt kysymykseen kesällä yhtä oikeaa vastausta. Olen syntynyt Viitasaarella, asunut Jyväskylässä ja nyt asettunut Jämsään – tai oikeammin Jämsänkoskelle. Lisäksi vietän kesäni rannikolla. Meri ja kalliot ovat sielunmaisemani, ehkä olen siis eniten sieltä?

Olin jo unohtanut pohdinnan, kunnes löysin yllättäen vastauksen. Ajelin Pohjanmaalta kohti kotia ja ylitin maakuntarajan. Keski-Suomen kyltin nähdessäni vedet nousivat silmiin ja mieleen tulvi meidän oma maakunta­laulumme. Täältä minä olen!

Kirjoittaja on aluetoimittaja.