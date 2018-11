Sveitsiläismies tasapainottelee pääelättäjän ja isän rooleissa

Katselen viereisen raitiovaunun takaovesta ulos pyrkivää miestä. Hän yrittää työntää yhdellä kädellä rattaita kahden askelman portaista niin, että lapsi kestäisi kyydissä. Toisella hän vetää kävelevää vaippaikäistä perässään.

Ei toimi. Isä nostaa rattaat ulos. Jottei isompi lapsi jäisi yksin ratikkaan, hän painaa jalallaan porrasta, joka säätelee oven sulkeutumista. Mies pitää rattaista kiinni, kääntyy puolittain ympäri ja odottaa, että lapsi astuu kadulle. Hän tarttuu pojan käteen, työntää toista ja jatkaa matkaa kiireesti tukka sekaisin ja takki liehuen.

Lapsiaan varmaankin hoitoon kuskaava mies oli vielä vuosikymmen sitten harvinainen näky kotiäitien kultamaassa Sveitsissä. Eikä vieläkään mikään itsestäänselvyys, vaan hyppää katukuvasta silmille. Koti ja lapset ovat olleet naisen aluetta, jonne miehellä ei ole pääsyä eikä myöskään suuremmin halua.

Äitiysloma on Pohjoismaihin verrattuna lyhyt, 14 viikkoa. Isyysloma palaa keskustelunaiheisiin säännöllisin väliajoin ja yhtä säännöllisesti se torpataan. Viimeksi hallitus päätti sen olevan sittenkin liian kallis yhteiskunnalle. Isät tyytykööt muutamaan vapaapäivään lapsen syntymän jälkeen, jos työnantaja sen sallii.

Isän rooli on muutoksessa, eikä ihan kivuttomassa. Ennen lapsen syntymää nuoret sveitsiläisisät kertovat haluavansa viettää aikaa perheen kanssa. Ja kun vauva on kotona, he tekevät töitä enemmän kuin koskaan, kertoo tutkimus.

Sosiologi Martin Schröderin mukaan miehet ovatkin perheen kasvettua onnellisempia tehdessään täyttä päivää kuin vaikkapa osa-aikatyössä, puhumattakaan kotiin jäämisestä.

Hyvä isä oli aikaisemmin se, joka elätti perheen. Äiti hoiti loput. Nykyajan nuoret naiset taas haluavat opiskelujensa jälkeen töihin, eikä perhe olekaan enää ainut päämäärä elämässä.

Roolijako on jäänyt vanhaksi, eikä uudelle ole mallia tai yhteiskunnan tukea. Molemmat, sekä miehet että naiset, pohtivat sitä, millainen lopulta on hyvä äiti tai isä: joka käy töissä, ei käy töissä vai käy vähän töissä.

Miehen rooli perheen pääelättäjänä on vielä monissa perheissä todellisuutta. Nuoret miehet ajattelevat isiensä mallin mukaisesti.

Myös monet naiset odottavat miehen tuovan suuremman osan rahaa yhteiseen kotiin. Matalapalkkaisille ja naisvaltaisille aloille suuntautuvat naiset ovat perheen kasvaessa helposti riippuvaisia miehen tuloista.

Naisten tuloihin vaikuttaa myös se, että he, myös lapsettomat, tekevät harvoin täyttä viikkoa. Nyt myös isille kuulutetaan osa-aikatöitä. Päivät Sveitsissä ovat niin pitkiä, ettei perheelle arkena muutoin jäisi juurikaan aikaa.

Naapurissa, kuten monissa perheissä, joissa tulotaso ja työ sen sallii, on jo otettu käyttöön Papi-Freitag; isä ja lapset ovat perjantaina kotona ja äiti toimistolla. Isä näkee enemmän arkea, joutuu pyykille ja parisuhde tasa-arvoistuu.

Isien osa-aikatyö antaisi myös miehille mahdollisuuden ottaa vastuuta perheen arjesta omalla tyylillä. Ilman että vaimo on vieressä kertomassa, kuinka siivous, vaatteiden lajittelu ja lasten ruokinta oikeasti, siis kotirouvan perinteiseen tapaan, tulisi hoitaa.

Kirjoittaja on Sveitsissä asuva vapaa toimittaja.