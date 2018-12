Tähänkö loppui keltaliivien rynnistys?

Strasbourgin pöyristyttävä terrori-isku tuli juuri oikealla hetkellä Ranskan presidentille Emmanuel Macronille, koska se käänsi mediahuomion pois presidentin eroa vaativista keltaliiveistä.

Liikkeen johtohahmot ovat vakuuttaneet, että katuprotestit jatkuvat Macronin maanantaisista lupauksista huolimatta, mutta ensi lauantaina nähdään, vieläkö seppä Christophe Chalencon ja kumppanit saavat ihmiset liikkeelle.

Presidentin myönnytysten taloudellinen arvo oli noin 10 miljardia euroa eli ei aivan pienikään. Minimipalkan nostamisen ja eläkeläisten verotuksen keventämisen ei kuitenkaan uskota auttaneen paljoakaan keltaliiviväen ydinjoukkoa – kurjistuvaa keskiluokkaa – joka yrittää kovalla työllä maksaa laskunsa ja elättää perheensä.

Tässä tilanteessa yhteisen terroristivihollisen uusi ilmaantuminen näyttämölle oli monille helpotus. Uhka yhdistää kansaa ja vie tavallisten ihmisten halut pakkautua kaduille. Ainakin hetkeksi.

Ranskassa jo kuukausia kytenyt eliitinvastainen katuliikehdintä on joka tapauksessa kiinnostava ilmiö. Se on kiinnostava ennen muuta siksi, että se ei näytä liittyvän millään tavalla vuosien 2015–16 suureen pakolaisaaltoon, eikä sitä seuranneeseen äärioikeiston nousuun.

Lähes kaikki muut EU-maissa vellovat poliittiset kriisit näyttävät kytkeytyvän tavalla tai toisella maahanmuuttoteemaan. Esimerkiksi Britannian vuoden 2016 brexit-kansanäänestyksen tulos oli vuosien 2015–16 suuren pakolaisaallon suora seuraus.

Samaa voi sanoa Italiassa ja Itävallassa nähdystä äärioikeiston valtaannoususta ja Puolan sekä Unkarin poliittisesta eriseuraisuudesta. Ilman vuosien 2015–16 tapahtumia meillä ei myöskään olisi Ruotsin nykyistä loputonta hallituskriisiä, Saksan poliittisen kentän hajaannusta eikä hakaristilippuja Hakaniementorilla.

Ranskan keltaliiviliike sen sijaan tuli jostain ihan toisesta maailmasta. Ihmiset puhuivatkin yhtäkkiä rahasta: palkoista, eläkkeistä ja bensan hinnasta – islamin sijaan.

Keltaliivien levittäytyminen myös Belgiaan ja Hollantiin loi hetkeksi sen mielikuvan, että koko Euroopan poliittinen keskusteluilmapiiri voisi olla vaihtumassa.

Kunnes sitten tiistai-iltana pyssymies asteli Strasbourgin joulutorille.

Vallankumous syö aina lapsensa ja niin on ehkä jo käynytkin keltaliivien kohdalla. Epäpoliittisena alkanut liike sai nopeasti ympärilleen omat ”antifa-joukkonsa” ja lähiöiden ryöstelevät nuoret, joiden intressit ovat sittemmin korostuneet.

Myös äärioikeisto on yrittänyt ottaa hyödyt irti presidentti Macronin vastaisesta liikehdinnästä. Kansallisen koalition puheenjohtaja Marine Le Pen on antanut toistuvasti liikettä tukevia lausuntoja ja hänen sisarentyttärensä ja tuleva manttelinperijänsä Marion Maréchal on ollut jopa marsseilla mukana.

Selväksi on kuitenkin jo käynyt, että yhteistyö on ollut vaikeaa: Maréchal on syytellyt vasemmistoaktivisteja väkivallasta ja tuhotöistä, ja korostanut, että ”oikeat keltaliivit” ovat aivan eri väkeä.

Pitkässä juoksussa Kansallinen koalitio toivonee keltaliiviliikkeen kuolemaa, koska tutun ja turvallisen islam-agendan pyörittäminen on vain niin paljon helpompaa. Edes kampanjatyötä ei tarvitse tehdä, koska terroristit tekevät sen itse.