Tällänenon Viipuri.

Viipurissa saa karun käsityksen Neuvostoliitto-Venäjän hajota ja hallitse -politiikasta: hallitsevat ensisijaisesti hajottamisen.

Viipurin kaupungin kunnossapito-osastolla on paljon vielä tekemättä. Osa taloista on romahtamispisteessä. Lähes 80 vuoden takaisia sotavaurioita on vielä korjaamatta. Mutta paljon on kaunistakin.

Kompaktissa 80 000 asukkaan kaupungissa suunnistava löytää kontRasteja.

Saimaan kanavaa ja tämän Rikka-palstan viljelijää yhdistää sulkujen käyttö. Kanavan 43 kilometrillä on kahdeksan sulkua, joilla laskeudutaan 76 metriä. Eli kun Venäjälle mennään, niin koko ajan mennään alaspäin.

Lappeenrantalaisen Saimaa Travelin M/S Carelian matkakurssi oli kunnossa, ruplan vaihtokurssi ei. Sadalla eurolla sai laivalla 6 500 ruplaa, Viipurin pankissa 7 200.

Jos Saksa olisi voittanut Suuren isänmaallisen sodan, ei Juha Watt Vainio olisi laulanut ”Sellanen ol Viipuri, karjalaisten kaupunki” – vaan arjalaisten kaupunki.

Lähellä olevassa Viipurissa suomalaisuus elää mutta etääntyy.

Karjalan kunnaat ovat muutenkin maksaneet lähihistoriassa liian kalliit lunnaat.

Kyrilliset kirjaimet kylteissä kyrsivät. Viipuri on vahvasti venäläistetty. Karjalankadusta on tehty Leningradskij Prospekt, Torkkelinkadusta Prospekt Lenina. Punaisen lähteen torin jykevää Leninin patsasta ei ole kaadettu.

Viipurin linnaa on ehostettu, mutta palvelua ei. Vajaita 300 rappua Linnan huipulle kapuaa euroturisteja, mutta opas ei anna sen häiritä vaan molottaa koko puolituntisen venäjäksi.

Linnan Suomi-osastolla ei näy Väinö Linnan ryssitteleviä teoksia. Alvar Aallon suunnittelemassa kirjastossa väkeä ravaa alvariinsa.

Historiallinen Espilä on entisöity takavuosien loistoonsa. Ruoka on hyvää, palvelu ammattitaitoista. Espilän ravinto(la)kaupassa harjoittaa mielellään vaikkapa Vispilän kauppaa.

Monrepoon muistimme, mutta siellä käynnistä luistimme.

(V)aatekaupasta sai 200 ruplalla punaiset CCCP-kalsarit, vielä halvemmalla Stalinin ja Leninin muistosnapsilasit. Stalin napsikin miljoonia ihmisiä hengiltä.

Iso suomalaisnainen yritti kauppahallissa vaihtaa liian pieneksi havaitsemaansa hametta kännykkänsä google-kielenkääntäjällä. Venäläistä kauppiasta kävi sääliksi.

Viipurinrinkeleitä ei näkynyt. Ne on ilmeisesti kaikki Suomen markkinatoreilla.

Ruotsalaiset hallitsivat Viipuria ennen venäläisiä.

Se tulvahti mieleen, kun Viipurin komean rautatieaseman ovesta tupsahtivat turisteina vastaan Allegro-junan Savosta tuomina arkkitehti Ruotsalainen ja lääkäri Venäläinen puolisoineen. Käyttöä olisi Viipurissa edelleen molemmille ammattimiehille.



Pertti Ruohonen on

pakinoitsija jo kolmannessa polvessa.