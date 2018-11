TV2 ei tajunnut hyvän päälle

Vaikka tv-kriitikko olenkin, en tiedä käytännössä mitään tv-kanavan johtamisesta. Mutta minulla on jonkin verran tervettä järkeä. Kuvitellaanpa millainen draamasarja olisi tv-kanavalle paras mahdollinen.

Tietenkin olisi hienoa, jos sarja olisi suosittu. Parhaassa tapauksessa suorastaan rakastettu. Olisi mainio juttu, mikäli sarja keräisi suosion lisäksi tv-alan palkintoja. Eikä kriitikoiden kehuista ainakaan haittaa olisi.

Jos tällaisen sarjan saa aikaan, siitä kannattaa pitää kiinni, vai mitä? Siis ihan terveen järjen mukaan.

TV2:lla oli tällainen sarja, mutta siitä luovuttiin. Ehkä muistattekin. Sairaaladraama Syke lopetettiin neljän kauden jälkeen viime vuoden maaliskuussa.

Kaikki tuntui olevan kunnossa niin menestyksen kuin laadunkin suhteen, mutta äkkiä sarja vain päättyi. Mitään järkevää syytä lopetukselle oli vaikea keksiä.

Tutkin asiaa. Wikipedia kertoo, että erään TV2:n pomon mukaan 3–4 esityskautta on yleisradioyhtiön draamasarjalle maksimi-ikä. Kyse on siis samasta kanavasta, joka on esittänyt draamasarjaa Uusi päivä vuodesta 2010. Tänään nähdään 787. jakso.

Uudistunut mutta vahvasti vanhaan tukeutuva Syke alkaa maksullisesta Ruutu-palvelussa ensi perjantaina. Luvassa on peräti 40 uutta jaksoa, joista kaksi ensimmäistä nähdään perjantaina myös Nelosella. On syytä olettaa, että jossakin vaiheessa ensi vuotta Sykkeen paluu nähdään Nelosella kokonaisuudessaan.