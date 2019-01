Takaisin 1800-luvulle

1800-luvun loppupuolen kullatun ajan symboleiksi nousivat kirjoituksen ensimmäisessä osassa (KSML 11.11.2018) mainitut J.P. Morganin ja Carnegie Steelin kaltaiset monopolit.

Suurten teollisuusalojen monopolisoiduttua Yhdysvalloissa seurauksena oli vapaakaupan ja innovaation asteittainen pysähtyminen. Järjestelmä purettiin kongressin lainsäädännöllä 1800–1900-lukujen vaihteessa. 2010-lukua leimaa uusi monopolien aika.

Vanhojen teollisuusalojen sijaan monopolit ovat ensisijaisesti keskittyneet uusien teknologioiden aloille. Google ja Facebook ohjaavat internetin mainostuloja ja uutisvirtoja. Mielikuvissa business- ja innovaatioystävällisessä Yhdysvalloissa 2000-luvulla uusien työpaikkojen syntyminen pienyrityssektorille on puoliintunut.

Kehityksen yhtenä syynä voi olla muutokset yrittäjyyden eetoksessa – siis vanhassa uudisraivaajahengessä – mutta suurin syy lienee se, että 2000-luvun monopolien dominoidessa liiketoiminnan mahdollistavia teknologisia alustoja, uusien toimijoiden on vaikea saada aikaan läpimurtoja, elleivät he toimi (ja näin tule osaksi) megajättien luomien raamien puitteissa.

Vuonna 2012 liittovaltion kauppakomission (Federal Trade Commission) teettämän Googlen markkina-asemaa tutkineen raportin johtopäätöksen mukaan Google aiheuttaa vahinkoa sekä kuluttajille että innovaatioille. Syyskuussa 2018 New York Timesin mukaan Facebookin johtajat pimittivät venäläisten Facebookissa pyörittämän, vuoden 2016 presidentinvaalejakoskevan disinformaatiokampanjan todellisen laajuuden.

Mutta monopolit eivät rajoitu vain uusien teknologioiden aloille, vaan myös monet muut perinteiset alat ovat trustien hallitsemia. Trumpin oikeusministeriö hyväksyi äskettäin CVS:n (USA:n suurin apteekkiketju) ja Aetnan (USA:n suurimpia vakuutusyhtiöitä) 69 miljardin dollarin fuusion.

Amerikkalaiset maksavat jo nyt tähtitieteellisesti terveydenhuollon palveluista verrattuna eurooppalaisiin. Samaan aikaan heidän terveys- ja elinikäennusteet ovat hyvinvointivaltioiden alhaisimpia. Tulevaisuudessa he maksavat vielä enemmän, sillä CVS-Aetna trusti pystyy määrittämään lääkkeiden hintakilpailun.

Ruokateollisuudessa tilanne on sama. Mantereen neljä suurinta elintarvikeyritystä kontrolloi yli 80 prosenttia lihatuotannosta, jonka vuosittainen kontribuutio kansantalouteen on noin 900 miljardia dollaria.

Kun aselobbareiden vaikutus USA:n politiikkaan näkyy aina joukkoampumisten yhteydessä, lihantuottajien vaikutus – ei vähiten ilmastopolitiikkaan – on pysynyt valtamedialta piilossa.

Loppujen lopuksi monopoleissa on kyse talouden ja politiikan yhteenkietoutuneisuudesta. Taloudellinen valta on kautta historian ollut politiikassa vahva vipuvarsi. Liikemaailmaa perinteisesti pidetään republikaanien tukijana, mutta erityisesti teknologiajätit ovat rahoittaneet demokraatteja.

Äskettäisissä välivaaleissa teknologiayritysten etujärjestö ActBlue keräsi yli miljardilla dollarilla varoja demokraattien kampanjoihin. Voi olettaa, että puolueella on omat syynsä olla astumatta teknologiatrustien varpaille.

1900-luvun alussa ”kullattu aika” päättyi uuteen progressiivisuuden aikaan. Kuten senaattori John Sherman tuolloin sanoi, jos USA ei voi sietää valtiomuotonaan kuningasta, sen ei pitäisi myöskään sietää samaa vallan tyranniaa liike-elämässä. Mikäli USA haluaa toimia oman historiallisen vapaiden markkinoiden ja minimalistisen sääntelyn periaatteen mukaan, sen tulisi alkaa purkaa nykyajan monopoleja, joiden sääntelyvalta elinkeinoelämässä on huomattavasti valtion roolia suurempi. Perusongelma on kuitenkin se, että valtion huipulla on sekä liike-elämän että politiikan tyranniaa ihannoiva ”kullatun ajan” presidentti.

Kirjoittaja on Jyväskylän yliopiston historian laitoksen apulaisprofessori.