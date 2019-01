Tarinan voi kertoa myös kronologisesti

Maailman parhaan lehden New Yorkerin editorin kerrotaan tehneen kirjoittajille yhden asian selväksi. Olkoon juttu kuinka pitkä, monimutkainen tai kaunokirjallinen tahansa, sen kerronnalle on aikajärjestyksen suhteen vain yksi muoto: todellinen aikajärjestys, kronologia.

”Voitte käyttää tekstissä millaisia rakenteita haluatte, mutta minä muutan jutun lopulta kronologiseksi”, editori oli linjannut.

Tätä on tullut ajateltua usein töissä – mutta vielä useammin vapaa-ajalla.

Kronologian rikkomisesta on tullut elokuvissa ja tv-sarjoissa miltei normi. On takaumia, pikakelauksia, aikahyppyjä tulevaan ja useilla eri aikatasoilla leikittelyä.

Se voi olla toimiva ratkaisu, jolla lisätään esimerkiksi kerronnan yllätyksellisyyttä tai mukaansatempaavuutta.

Mutta aika usein, kuten vaikkapa hehkutetun This Is Us -jenkkisarjan kohdalla, jään myös miettimään jatkuvan aikahyppelyn tarpeellisuutta. Toki sillä saadaan katsoja yllätettyä, mutta samalla voi syntyä itsetarkoituksellisen ”halvan tempun” -fiilis. Jos tarina ja käsikirjoitus olisivat riittävän kiinnostavia ja hyviä, niitä ei tarvitse höystää aikakikkailuilla. Pahimmillaan aikahypyt sekoittavat kerrontaa ja pudottavat katsojan kyydistä.

Itse luulen, että seuraava trendi elokuvissa ja tv-sarjoissa on paluu kronologiaan. Se on perinteisin, selkein ja loogisin tapa kertoa tarinoita. Ja aika monessa tapauksessa myös paras.