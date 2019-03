Tchau, Brasil - toivottavasti kohtaamme taas pian

Kun ajanjakso Brasi­liassa alkaa olla lopuillaan, tulee mieleen erään suomalaisen laulun sanat. Mitä siitä kertoisin, kysyjille vastaisin?

No, sininen on taivas täälläkin, ja pilvet valkoiset. Hankia ei sentään ole näkynyt. Muuten voisin todeta, että etukäteen itselle luodut ennakkoluulot ja ennakko-odotukset ovat osittain pitäneet paikkansa mutta moni asia on ollut myös yllätys.

Sen olen oppinut, että kaikki brasilialaiset eivät ole ylivilkkaita ekstroverttejä, on myös ujoja ja rauhallisia kansalaisia. Itsetunto on monilla nollassa ja kaikkea ulkomaista ihaillaan, ihan liikaakin. Joillekin voi myös olla outoa ajatella, että Brasiliassa ei aina ole kuuma. Jos joku suunnittelee pidempää maassaoloa, kannattaa pakata lämmintäkin vaatetta mukaan. Etelä-Brasiliassa voi talvisin sataa jopa lunta.

Se, mitä jään täältä kaipaamaan, on katukuvassa näkyvä kirjavuus. Ihmisiä on monennäköisiä ja -värisiä ja kaikki saavat olla sitä mitä ovat. Jos joku laulaa kävellessään, ei kukaan hätkähdä tai katso kieroon. Voit pukeutua sateenkaaren väreihin ilman toisten tuijottamista. Elämä tuntuu paljon vapaammalta kun jokainen saa olla oma itsensä.

Länsimaissa toitotetaan yksilön vastuuta omasta itsestään. Loppukädessä näin tietysti onkin, mutta tuon hokeman taakse moni piiloutuu kun läheinen ihminen tarvitsisi apua.

Brasiliassa yhteisöllisyys ja yhteisvastuu ovat enemmän läsnä. Kun kerrostalossa asuvan anopin naapuri kuoli yllättäen, muut asukkaat alkoivat heti viestitellä leskelle myötätuntoa ja käytännön apua tarjoten. Myös sukulaisiin turvaudutaan enemmän, niin sairauksien kuin taloudellisten ongelmien keskellä. Ihmistä ei jätetä yksin ongelmineen.

Matkamuistoksi haluaisin viedä myös ihmisten luontaisen ystävällisyyden toisiaan kohtaan.

Toiset ihmiset eivät ole vihollisia, vaan saman heimon jäseniä. Tuntemattomat tervehtivät kaduilla toisiaan hymyn kera ja mikäs sen parempaa mielenterveyshäiriöiden ehkäisytyötä. Kun kaupassa törmää vahingossa toisen ostoskärryyn, ei saa vastaansa vihaista mulkaisua vaan naurun.

Joitain asioita en jää kaipaamaan. Kuukausikaupalla jatkunut helle ilman ainuttakaan sadepisaraa ja toisaalta viikokausia jatkunut sade eivät jaksa kiehtoa. Neljä vuodenaikaa on rikkaus, toivottavasti ilmastonmuutos ei tuhoa sitä kokonaan.

Eksoottisia eläimiä on tullut bongattua kaupunkialueellakin, esimerkkinä apinoita kotikadun sähkölangoilla ja tukaani lähitalon ikkunalaudalla. Kolibreja ja suuria, värikkäitä perhosia näkee harva se päivä.

On kuitenkin yksi eläin, jota en jää kaipaamaan, ja se on torakka. Vaikka en kovin usein ole tuttavuutta kyseiseen olioon tehnyt, jokainen kerta on ollut liikaa. Brasilialaiset eivät tunnu olevan moksiskaan jos asunnossa vilistää torakka tai kaksi mutta ainakin tälle pohjoismaalaiselle jokainen kohtaaminen on saanut aikaan pienimuotoisen halvauksen.

Farkut vaihtuvat verkkarihousuun ja auringonpaiste pakkasiin.

On aika kiittää ja kumartaa ja samalla toivoa, että Brasilian kanssa kohtaamme pian uudestaan. Tchau, Brasil!

Kirjoittaja on Brasiliassa asuva vapaa toimittaja.