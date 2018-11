Teema tarjoaa meille parastaan

Tänään se sitten alkaa ja jatkuu viikon loppuun. Nimittäin Teema-kanavan elokuvafestivaali. Kyse todella on festivaalista eikä vain muutaman tutun elokuvan esittämisestä saman brändin alla.

Painopiste on uudessa elokuvassa, jopa tänä vuonna valmistuneissa. Hollywood siirretään nyt hetkeksi sivummalle, ja festivaalin teokset tulevat Kreikasta, Turkista, Saksasta, Ranskasta ja Ruotsista.

Kaikki festivaalin 15 elokuvaa ovat katsottavissa myös Areenassa.

Lisäksi nähdään joukko elokuva-aiheisia dokumentteja. Esimerkiksi pitkä dokumentti Score – elokuvamusiikin mestarit kertoo tunnetuimmista Hollywood-säveltäjistä John Williamsista Trent Reznoriin, historiaa unohtamatta.

Tiedätte varmaankin sanonnan siitä, että jos se vaikuttaa olevan liian hyvää ollakseen totta, se ei luultavasti ole totta. Teeman elokuvafestivaali on säännön poikkeuksia. Se hieno idea hyvin toteutettuna. Nyt Yle-verorahoille todella saa vastinetta.

Valitsen kaksi tärppiä festivaaleilta, yhden dokumentin ja yhden draamaelokuvan.

Tänään nähtävä Elämäni Kubrickin palveluksessa (Filmwork, 2017) on dokumenttielokuva näyttelijä Leon Vitalista. Nimi on tuskin teille tuttu. Vitali sai roolin Kubrickin elokuvasta Barry London (1975). Sen jälkeen Vitalista tuli Kubrickin oikea käsi, joka omisti elämänsä auteurin aivoitusten toteuttamiselle.

Yksittäisen elokuvan valitseminen runsaasta tarjonnasta onkin sitten vaikeampaa, ja samalla ei ole. Ruotsalainen, Cannesin pääpalkinnon voittanut draama The Square (2017) on kokovartalokokemus. Elokuva kertoo modernin taidemaailman teennäisyydestä ja nauraa ylilyövälle poliittiselle korrektiudelle. The Square ei pelkää ottaa kantaa ja ilmaista sitä suoraan.

Ihannemaailmassa Teemalla olisi ikuinen elokuvafestivaali, mutta se olisi jo aivan liikaa toivottu.

Ei makeaa mahan täydeltä, opetti äitikin aikoinaan.