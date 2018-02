Telefooni Afrikasta kertoo kummia

Viikon kuumin puheenaihe on ollut Ugandan ikävä tapahtuma ja se, miksi entinen ministeri Suvi Lindén (kok.) oli matkalla mukana. Omien sanojensa mukaan hän oli avaamassa ovia jonkinlaisiin bisnesmahdollisuuksiin. Kuulostaa epämääräiseltä.

Ehkä Lindén oli neuvottelemassa Suomeen uusia, harvinaisia eläimiä. Pandat tulivat jo, mutta paljon puuttuu vielä. Ugandassa asuu ainakin uhanalaisia vuorigorilloja.

Mikäli ne gorillat ovat samanlaisia kuin Berliinin eläintarhan äkäinen uros, ei katsojien tarvitsisi tyytyä katsomaan bambun mussutusta. Berliinin otus viskoo katsojia kaikella mitä käpäliinsä saa. Turpeet ja kivet vain sinkoilevat, ja töllistelijöillä on jännää.

Voi olla, että Lindén oli Ugandassa vain lämmittelemässä. Talvi on kiristänyt otettaan, sillä kevät on aivan liian lähellä. Suomalaisia täytyy kurittaa viimeiseen asti. Iltapäivälehden mukaan Siperiasta työntyy Eurooppaan ensi viikoksi peräti jääkieli. Kesällä iskevät aina hirmu-ukkoset tai tappohelteet. Juhannuksen säätä aletaan arvuutella viimeistään vapun jälkeen.

Olen lakannut aikoja sitten uskomasta moiseen ylisanailuun. Oma lehtemme kertoo luotettavasti säästäkin. Siperian paukkupakkaset kuulostaa ikävältä mutta normaalilta ja luotettavalta verrattuna sensaatiomaiseen jääkieleen.

Pakkasella täytyy pukeutua lähes kaikkiin vaatteisiin, mitä omistaa. Työmatkapyöräilyä varten varustautumiseen menee kymmenen minuuttia ja riisuuntumiseen saman verran. Olenkin jo päättänyt, että kun ensimmäisen kerran aamulla on 20 astetta lämmintä, pyöräilen siitä ilosta töihin alasti.

Vai oliko kyse elintarviketeollisuuden salaisesta urkintamatkasta? Ugandassa voi tiettävästi ostaa hepokatteja välipalaksi katukeittiöistä jokaisesta kadunkulmasta. Parveilukauden aikaan niitä on maanteillä poikittain vaikka millä mitalla. Suomessa sirkansyönnissä ollaan vielä lapsenkengissä, ellei avojaloin. Ideoita Itä-Afrikasta tarvitaan kipeästi, jotta pysymme maailman hyönteisbisneksessä mukana.

Itse en ole tehnyt vielä lainkaan ruokaa sirkoista, vaikka niillä voisi helposti höystää proteiiniköyhän aterian kuten taksarin terveellisemmäksi. Mies on jyrkästi kieltänyt niveljalkaisten hankinnan. Ilmeisesti visiiri auki moottoripyöräillessä saa tarpeeksi nauttia ötököitä.

Lindén on sanonut olleensa Afrikassa myös laajakaista- ja älypuhelinasialla. Hän saattoi olla myöhässä, sillä kuten me kaikki 1960-luvun pikkukoululaiset tiedämme, elefantti, vanha setä, on kommervenkit on jo keksinyt. Häntä pannaan toiseen korvaan, toinen kärsää käyttää, ja tuo uusi telefooni kaikki toiveet täyttää.

Älypuhelimen käyttö on Suomessa kallista siihen asti, kunnes ryhtyy vaihtamaan operaattoria halvempaan. Entinen tarjosi ensin puoleen hintaan vanhasta maksusta ja kun kuuli kilpailijan hinnan, löytyi pöytälaatikosta ”ohoh, tämähän tarjous on vielä voimassa” - tarjous. Se olisi ollut peräti 1,10 euroa edullisempi kuukaudessa, mutta siitä hyvästä, että olen vuosia maksanut tyhjästä liikaa, en enää taipunut.

Suostuttelupuhelun jälkeen manguttiin vielä tekstiviestillä muuttamaan mieltä. Deletoin.

Pakko myöntää, oli mukavaa tuntea olevansa haluttu vielä näillä vuosilla, edes puhelinasiakkaana.