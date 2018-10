Television katsomisen ergonomiasta

Suomalaisissa kodeissa katsotaan televisiota keskimäärin kolme tuntia päivässä. Terveysintoilijoiden mielestä telkkarin passivoivaa vaikutusta voi hälventää piilottamalla kaukosäätimen tai vaikkapa hommaamalla keinutuolin.

Pötypuhetta. Kanavapujottelijalle kaukosäädin on kaikkein arvokkain työväline ja sohvan nurkka retriitti. Lähetysvirran seuraaminen on raivostuttavaa, jos käden jatke Kauko on hukassa. Patologinen pujottelija haluaa plärätä kanavia mielensä mukaan ilman pakollista jumppahumppaa lähetyslaitteen luo ja takaisin.

Keskittyminenhän siinä häiriintyy. Usean ohjelman seuraaminen yhtä aikaa eri kanavilta vaatii nimittäin paneutumista.

Rakas harrastukseni ei ole kaikkien perheenjäsenten mieleen. Juuri niin. On tullut ”vähän sanomista”.

Otin nalkutuksesta vaarin ja hommasin makuuhuoneeseen oman telkkarin.

Ajatuksena oli lekotella ylellisten selkätyynyjen uumenissa ja seurailla kaikessa rauhassa myöhäisillan ohjelmatarjontaa.

Mutta miten kävikään: Neljävuotias nuorimies on levittäytynyt levolle sänkyyni poikittain. Toisen päädyn on vallannut suuri ja karvainen Punkki-kissa, tuo äreä ja teräväkyntinen musta möhkäle.

Joudun pyristelemään kaukosäätimeni kanssa ohuella gazankaistaleella mitä kummallisimmissa asennoissa. Ikään kuin rannikon kitukasvuinen mänty, joka yrittää epätoivoisesti ojentaa oksiaan valoa kohti.

Muutaman tunnin kuluttua herään kaukosäädin kädessä, niska kipeänä ja pikkumiehen varpaat suussa.