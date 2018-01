Thaimaassa ruoka on ykköspuheenaihe joka paikassa

Thaimaassa ruoka on niin tärkeä aihe, että perinteisesti tervehdys tuttavia sattumalta tavatessa on ”joko olet syönyt?”.

Etenkin Thaimaan pääkaupungissa Bangkokissa ruokaa on tarjolla aina ja kaikkialla, lähes vuorokauden ympäri. Kaupunkilaisten ei tarvitse laittaa ruokaa kotonaan, koska lämpimiä aterioita on tarjolla lukemattomista katukojuista niin edullisesti, että pienipalkkaisellakin on varaa syödä ”ulkona”.

Thaimaalainen keittiö on saanut vaikutteita niin Kiinasta kuin Intiastakin, ja perusruoka-aine on riisi. Suomalaiseen makuun thairuoka saattaa olla voimakasta ja tulista. Perusmakuja on kuitenkin neljä: makea, suolainen, hapan ja tulinen.

Sain osallistua loppusyksystä Bangkokissa Suomalaisen ruuan viikkoon, joka oli osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Ruokaviikko toteutettiin Suomen suurlähetystön ja Raision seudun koulutuskuntayhtymä Rasekon koordinoiman ThaiGo-verkoston yhteistyönä suomalaisten opettajien sekä kokki- ja tarjoilijaopiskelijoiden voimin.

Ruokaviikon kohokohta oli suurlähettiläs Satu Suikkari-Klevenin virka-asunnossa järjestetty 20 hengen juhlaillallinen, joka tarjottiin Suomen vaakunaleijonalla koristelluilta astioilta.

Illallisen kuusi ruokalajia olivat syötävine kukkineen kuin pieniä taideteoksia. Illallispöydässä istuneet thaimaalaiset vieraat ihmettelivät, syödäänkö suomalasissa kodeissakin aina samalla tavalla.

Juhlaillallisen maut olivat thaimaalaisille eksoottisia ja vieraita. On mahdotonta tietää, maistuivatko kaikki herkut thaimaalaisille niin hyvin kuin he antoivat ymmärtää, sillä thaikulttuurissa negatiivisten tunteiden näyttämistä tai negatiivisten asioiden sanomista vältetään viimeiseen asti.

Meille suomalaisille rakkaat ja arkisetkin juustot ovat thaimaalaisille melko eksoottisia, sillä juustoja syödään ja tarjoillaan Thaimaassa lähinnä länsimaisissa hotelleissa ja ravintoloissa.

Yhtenä ruokaviikon tavoitteena oli esitellä suomalaisia elintarvikkeita thaimaalaisille elintarvikealan toimijoille ja saada tuotteita Thaimaan markkinoille.

Suurimpaan suosioon illallisvieraiden keskuudessa nousi Vakka-Suomen Panimon Kieltolaki Kova Tee, joka tuli Suomen markkinoille keväällä 2017, jolloin kieltolain kumoamisesta oli kulunut 85 vuotta. Ginillä terästetty ja sitruunalla ja inkiväärillä maustettu 5,5 prosenttia alkoholia sisältävä long drink -juoma oli uusi tuttavuus myös Thaimaassa asuville suomalaisille.

Suomalaisille elintarvikealan tuotteille saattaa hyvinkin löytyä Thaimaassa kysyntää, mutta on melko epätodennäköistä, että mikään suomalainen elintarvike löytäisi tiensä isojen supermarkettien perustuotteeksi.

Suomalaisista vientituotteista koulutus on Thaimaassa arvostettu ja tunnettu brändi, joka kohtaan kiinnostus kasvaa jatkuvasti. Thaimaassa koulutus on kasvava liikentoiminta-alue etenkin yksityiskoulujen suosion kasvaessa mutta Thaimaalla on kiinnostusta myös julkisen koululaitoksen kehittämiseen Suomen osaamista hyödyntäen.

Kirjoittaja on Egyptissä ja muissa arabimaissa työskentelevä vapaa toimittaja.