Toisen pakkotilanne on toisen viihdettä

Pakkoavioliitot ovat yhä karua ja arkistakin todellisuutta useassa maailman kolkassa. Järjestetyissä liitoissa sulhasella ja morsiamella on sanansa sanottavana, mutta pakkoliitoissa heidän mielipiteensä ei paina. Puoliso määräytyy esimerkiksi rahapussin painon vaikutuksesta.

Kun puolisot ovat suurin piirtein samanikäisiä, on pakotettu liitto molemmille yhtä suuri shokki. Kun sulhanen on isän tai isoisän ikäinen, on tilanne vielä astetta karumpi.

Samaan aikaan niin Suomessa kuin muissakin länsimaissa tehdään viihdettä siitä kuinka toisilleen tuntemattomat parit marssitetaan sokkoina alttarille.

Tanskalainen Ensitreffit alttarilla -formaatti on hittituote. Siitä on tehty versioita Suomen ja Tanskan lisäksi Ranskassa, Belgiassa, Puolassa, Portugalissa, Yhdysvalloissa, Israelissa, Uudessa Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Englannissa ja Hollannissa.

Sarjassa avioituneet parit lähtee häämatkalle ja muuttavat yhteen. Muutaman viikon päästä, he miettivät jatketaanko vai oliko tämä tässä. Eropaperit laitetaan vireille tuosta vain ”suit sait sukkelaan”.

Veikkaan, että pakkoavioliittoon taivutetuista olisi yhtä raikas ja hauska idea tehdä kokeilumielistä viihdettä vaikka orjuudesta tai insestistä. Nälänhätäähän sitä onkin jo leikitty muun muassa Selviytyjissä, juoppohulluutta Big Brotherissa ja jonkin sortin vajaaälyisyyttä Temptation Islandissa.