Toivottavasti Jazz halusi itse ruutuun

TLC-kanavan Minä olen Jazz -realityssä 15-vuotias transtyttö Jazz Jennings kamppailee teinivuosiensa keskellä itselleen vieraalta kropassa. Panseksuaaliseksi itsensä kokevaa Jazzia vaivaa myös bulimia ja ruoka on loputon lohdun lähde. Hän haaveilee sukupuolenvaihdosleikkauksesta ja tyttöystävästä.

Sarjan pääidea lienee sosiaalipornon ohella ylevä. Ajatuksena on jakaa sanomaa siitä, että jokaisen tulisi hyväksyä itsensä sellaisena kuin hän on. Eli on ok olla erilainen.

Mietin silti, että eikö tässä ole tähden nuoren iän takia uhkana lipsahtaa lastensuojelullisesti epäilyttävälle alueelle. Jos nuori etsii itseään ja identiteettiään, eikö ole kohtuutonta laittaa hänet ruutuun kaikkien arvioitavaksi? Vaikeaa on kuvitella, että julkisuus, somehuutelu ja lukijapalaute vaikuttaisivat yhteenkään teiniin positiivisesti. Tämä pätee tietysti kaikkiin alaikäisiin realitytähtiin. Mielestäni on jopa kummallista, ettei oikeudessa puida päivittäin aikuiseksi kasvaneiden lapsitähtien kanteita vanhempiaan kohtaan.

Asenteeni kertonee ennen kaikkea täti-iästäni. Siitä, että itse olisin pitänyt sosiaalisena itsemurhana sitä, että olisin teininä jutustellut ruudussa kropastani ja seksuaalisista mieltymyksistäni. Toivoa saa, että sarjan alussa 14-vuotias Jazz päätti itse ryhtyä julkiseksi eläimeksi.

Nyt jo 18-vuotiaalle Jazzille tehtiin kesällä sukupuolenvaihdosleikkaus ja hänestä on tullut eräänlainen transsukupuolisten itsemääräämistaistelun esikuva.