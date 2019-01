Totuuden ja mielipiteen eroa ei pidä hämärtää

Vuoden 2016 poliittiset shokit, erityisesti ei-leirin voitto brexit-kansanäänestyksessä ja Donald Trumpin valinta Yhdysvaltojen presidentiksi johtivat laajaan keskusteluun totuuden rappeutumisesta läntisten demokratioiden poliittisessa kulttuurissa. Totuuden jälkeiselle poliittiselle kulttuurille on tyypillistä relativismi, jossa väheksytään poliittisten vallanpitäjien ja valtamedioiden totena esittämiä asioita.

Väheksyntä ei liity pelkästään aiemmin laajalti tosina pidettyihin poliittisiin arvoihin ja normeihin vaan myös biologian, fysiikan ja lääketieteen aloilla vakiintuneisiin totuuksiin. Tämä prosessi kaivaa maata julkisen demokratian alta ja tekee tilaa puoskaroinnille ja ääriajattelulle.

Menneisyydestä on vaikeaa löytää esimerkkejä ”totuuspolitiikasta” – ellei viitata 1900-luvun totalitäärisiin hallintojärjestelmiin, jotka väittivät pohjautuvansa absoluuttisiin biologisiin ja historiallisiin totuuksiin.

Demokratian suhde totuuteen on puolestaan aina ollut kompleksinen. Antiikin Kreikan ajoista lähtien totuusdiskursseja on aina haastettu mielipiteillä, joilla ei ole totuusarvoa mutta joilla on ollut yhtäläinen oikeus ja vapaus tulla ilmaistuiksi.

Nykyisessä ”totuudenjälkeisessä” ajassa ei siis ole uutta se, että se kyseenalaistaa ja problematisoi vakiintuneita totuuksia. Siksi ei riitä, että olemme varuillamme totuuden kieltämisen aiheuttamasta uhasta demokratialle, vaan meidän on myös harkittava tarkoin, millä keinoin pyrimme vastustamaan sitä.

Tälle hetkelle erityistä ja vaarallista ei niinkään ole vakiintuneiden totuuksien kyseenalaistaminen vaan taipumus väheksyä totuutta itsessään ja hälventää totuuden ja mielipiteen välistä eroa.

Totuudet voivat olla virheellisiä ja voidaan aina kyseenalaistaa mutta mielipiteet eivät ole tosia tai epätosia, minkä vuoksi niiden kiistäminen on hyödytöntä. Mielipiteitä arvotetaan sen mukaan, miten suosittuja tai laajalle levinneitä – ”tykättyjä” tai ”jaettuja” – ne ovat.

Mitä kaukaa haetumpi, ristiriitaisempi tai absurdimpi mielipide on, sitä suurempi todennäköisyys sillä on levitä laajalle.

Ensi näkemältä tämä mielipiteen voittokulku totuudesta näyttäisi olevan demokraattisen sananvapausperiaatteen mukaista. Mutta jos politiikasta puuttuu totuus, siitä tulee pelkkää rajoituksetonta vallankäyttöä.

On tuskin pelkkää sattumaa, että autoritäärisiä ja avoimesti sortavia toimintatapoja tukevat liikkeet ja hallintojärjestelmät kannattavat nykyisin ajatusta kaikkien mielipiteiden samanarvoisuudesta.

Kun 1900-luvun totalitääristen järjestelmien ideologisessa propagandassa oli julkisuudessa olemassa vain yksi määrätty totuus, totuudenjälkeisen ajan autokratiat pyrkivät hallitsemaan julkisen aluetta syöttämällä siihen loputtomasti ristiriitaisia ja groteskeja mielipiteitä, jotka peittävät alleen kaiken merkityksellisen keskustelun.

Julkisen alue, joka aina on ollut tehokkain ympäristö kamppailla autokratiaa vastaan, on tullut arvottomien mielipiteiden jätekasa.

Tämänhetkistä totuuden kieltämistä, kyynisyyttä ja relativismia ei kuitenkaan voi kukistaa palaamalla kyseenalaistamattomiin totuuksiin.

Totuusväitteet ovat aina olleet kilpailevia ja ristiriitaisia, ja yksi totuus on problematisoitu ja kumottu toisen eduksi. Pelkästään jo tämä eri totuuksien kilpailu osoittaa, että totuudella on merkitystä.

Totuus vaikuttaa meidän suhteeseemme itseemme ja muihin. Toden puhuminen kanssaihmisille, vallanpitäjille ja suurelle yleisölle luo poliittisen subjektin antaen positiivisen merkityksen muutoin tyhjälle sananvapaudelle.

Neuvostoliiton ja Itä-Euroopan toisinajattelijat muistuttavat meitä siitä, että vaikka tällä totuuden luomalla subjektilla ei olisi muuta perustaa vastarinnalle kuin pelkkä olemassaolonsa ja äänensä, se saa voimaa ”totuudessa elämisestä”.

Vapaa puhe on demokratialle välttämätön, mutta pelkästään se ei riitä: tarvitaan myös toden puhumista.

Kirjoitus on lyhennetty käännös juhlaluennosta uusien professoreiden esittäytymistilaisuudessa.