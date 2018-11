Trump ja uusi kullattu aika

Yhdysvaltain historiassa ajanjakso noin vuodesta 1870 vuoteen 1900 tunnetaan nimellä ”Gilded Age”, eli ”kullattu aika”.

Nimityksen takana ovat Mark Twain ja Charles Dudley Warner, jotka ironisoivat oman aikakautensa vetävään kielikuvaan: nopea teollistuminen, jota dominoivat Carnegie Steelin, Standard Oilin ja J.P. Morganin kaltaiset monopolit (eli trustit), peittivät ohuella kultakerroksella aikakauden suuret yhteiskunnalliset ongelmat, kuten äärimmäisen huonot työolosuhteet, lapsityövoiman, valtavan maahanmuuton ja slummiutumisen.

Politiikassa suorassa äänestyksessä eniten ääniä kerännyt ehdokas ei päätynyt presidentiksi. Ennen Trumpia näin oli tapahtunut vuoden 2000 vaaleissa ja sitä ennen vuosien 1876 ja 1888 vaaleissa.

Aikakautta leimasi poliittinen korruptio ja teollisuusjättien rikastuminen samalla kun kansan elinolot polkivat paikoillaan. Nämä tekijät lopulta johtivat laajoihin yhteiskunnallisiin levottomuuksiin ja tyytymättömyyteen, joihin kongressi lopulta puuttui.

Vuonna 1890 ns. ”Sherman anti-trust -laki” aloitti koko vuosikymmenen jatkuneen kehityksen, jonka aikana teollistumisen synnyttämät monopolit purettiin lainsäädäntötoimilla. Vapaat markkinat ja kilpailu palautuivat hiljalleen Yhdysvaltojen talouden vetureiksi ja niin sanottu ”progressiivisuuden aika­kausi” alkoi.

Tämän päivän Yhdysvallat muistuttaa monella tapaa kullattua aikaa, jonka ytimessä ovat Trumpin viime aikoina paljon mainostamat talous­luvut. On kiistämätöntä, että osakemarkkinat vetävät ja työllisyysluvut näyttävät hyviltä, mutta tämän kultasiveltimen alle kätkeytyy huomattavasti raadollisempi todellisuus.

Maan rikkain 10 prosenttia omistaa noin 80 prosenttia osakemarkkinoista, joiden kukkaroissa kasvubuumi näkyy. Mutta tavallinen amerikkalainen ei elä ”finanssitaloudessa” vaan ”kotitaloudessa”. Sen todelliset mittarit eivät ole osakemarkkinat vaan tuntipalkka, työehdot sekä asumisen, koulutuksen ja sairaanhoidon kustannukset.

Amerikkalaiset ovat kyllä työllistettyjä, mutta heidän työehtonsa ovat surkeat, ja Trumpin aikana työministe­riön uusien säännösten mukaan ne ovat tasaisesti heikentyneet.

Esimerkiksi sen sijaan, että he olisivat ”työntekijöitä”, valtava määrä heistä on ­uudelleenluokiteltu ”sopimustyöläisiksi”. Se merkitsee sitä, että heillä ei ole oikeutta sairaus- tai perhevapaisiin eivätkä he kuulu työttömyysturvan tai minimipalkan piiriin. Noin 20 prosenttia koko Yhdysvaltain työvoimasta on nykyisellään näitä ”sopimustyöläisiä”. Inflaatiokorjatut reaalipalkat eivät ole liikahtaneet vuosikymmeniin.

Pew-tutkimuskeskuksen mukaan amerikkalaisen työläisen ostovoima oli huipussaan vuonna 1973, kun sen sijaan koulutetun esimiestason tulot ovat kasvaneet huikeasti. USA:n talouden toivuttua 2007–2008 finanssikriisistä, ovat sekä kiinteistöjen että koulutuksen hinnat jälleen nousseet nopeasti, samoin terveydenhuollon kustannukset.

Kuten kullatun ajan presidentit 1800-luvulla, Trump ei ole tehnyt elettäkään näiden epäkohtien korjaamiseen. Rikkaiden veroja on leikattu (ainut suuri lainsäädäntötoimi, jonka Trump on onnistunut ajamaan läpi), mutta samaan pakettiin sisällytetty ja Trumpin paljon mainostama 4 000 dollarin palkankasvu ”keskiverto amerikkalaiselle kotitaloudelle” ei ole toteutunut.

Kuka osaa arvata, miksi välivaaleissa republikaanit puhuivat hyvin vähän veroista?

Tämä on kaksiosaisen kolumnikirjoituksen ensimmäinen osa. Monopoleihin palaamme kirjoituksen toisessa osassa.

Kirjoittaja on Jyväskylän yliopiston historian laitoksen apulaisprofessori