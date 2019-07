Tuore hiki on parasta ihmisessä

Kolumni

Tyttäreni, 9 vuotta, kyselee usein järkeviä. Näin myös ennen juhannusta, kun suunnittelimme lähtöä Kiimasen savulenkille. ”Iskä, luulevatko aikuiset, että lapset eivät jaksa juosta?”, tyttö kysyi kuultuaan, että hölkkätapahtumassa lapsille oli tarjolla vain 300 metrin matka.

Ongelmaahan tilanteessa ei ollut. Tyttäreni kävi juoksemassa aikuisten mukana 10 kilometrin lenkin ja kaksi vuotta nuorempi pikkuveli norttisarjassa 3,5 kilometriä. Tapahtuma oli Lannevedellä upea ja tunnelma suorastaan herttainen. Lapset tulivat maaliin hymyt huulilla.

Itse jäin sen sijaan miettimään tyttäreni kysymystä. Kuvittelemmeko me aikuiset, että lapset eivät jaksa juosta? Vai onko asia niin, että useimmat lapset eivät todellakaan jaksa?

Taitaapa molemmissa olla totuuden siemen.

Jyväskylässä toimii Suomen paras yleisurheiluseura. Isän roolissa olen seurannut lasten harjoittelua paljon sekä Hipposhallissa että Harjulla. Näkemäni perusteella JKU säilyttää ykkösasemansa myös tulevaisuudessa, sillä seuran toiminnassa on mukana paljon liikunnallisesti lahjakkaita lapsia, jotka juoksevat kovaa ja hyppäävät pitkälle.

Entä kasvaako JKU:n valmennustoiminnan kautta lapsia, jotka jaksavat juosta? Siitä en olisi niinkään varma. Useimmissa valmennusryhmissä juostaan määrällisesti melko vähän, ja siksi ei olekaan sattumaa, että kilpailuissa hikoilua aiheuttaville pitkille juoksumatkoille osallistuu paljon vähemmän lapsia kuin pituushyppyyn.

Edellistä ei pidä ymmärtää väärin. Minunkin mielestäni pituushyppy on upea laji. Kuntoa ja jaksamista se ei kuitenkaan kasvata.

Nyt joku lukija saattaa miettiä, että siellä se kolumnisti kaipailee Virénin ja Vasalan kultaisia aikoja.

Ja pöh.

Sitä vastoin lasten kunnosta ja jaksamisesta olen erittäin huolissani. Juoksu on ylivoimainen liikuntamuoto, ja hyvä kunto terveen ja onnellisen elämän kulmakiviä.

Aika monen lapsen kohdalla tämä kulmakivi ei ole kohdallaan. Voi vain pohtia, kuinka vähän urheiluseuratoiminnan ulkopuolella olevat lapset liikkuvat, jos – kuten edellä kerrottiin – yleisurheilua harrastavat lapsetkin juoksevat vähänlaisesti.

Tulevaisuuden tunnelissa on onneksi edes hieman valoa. Juoksu-, hölkkä- ja polkujuoksutapahtumat voivat Suomessa hyvin. Useat aikuiset ovat löytäneet juoksun riemun. Ja aika monella heistä on lapsia, joita he epäilemättä kannustavat mukaan juoksemaan.

Se on jo hyvä alku. Kenties muutkin omaksuvat lapsilleni opettamani sloganin ”Tuore hiki on parasta ihmisessä”.

Eräänlainen epilogi. Olin tiistai-iltana John Fogertyn konsertissa Helsingissä.

Jo Woodstockissa esiintynyt 74-vuotias rocklegenda oli loistavassa vireessä. 50-vuotisjuhlakiertueella oleva Fogerty käsitteli kitaraa odotetun taitavasti, mutta erityisesti minua hämmästytti, kuinka nuorelta ja jopa huippukuntoiselta rokkipappa vaikutti.

Tai ei se oikeastaan hämmästyttänyt, koska Fogertyn hyvän kunnon salaisuus on tiedossani esimerkiksi elämäkerran ansiosta.

Mikäkö se salaisuus on? No tietysti se, että Fogerty on erittäin innokas lenkkeilijä. Hän juoksee paljon.

Eli kuntolääke, joka toimii lapsilla, toimii myös rokkivaareilla.