Turhaan epäilin Samuli Vauramoa

Sitä mukaa kun lineaarisen television ohjelmatarjonta köyhtyy köyhtymistään, ilmestyy suoratoistopalveluihin erinomaisia sarjoja, kotimaisiakin. Hyvä esimerkki on Cmoren miljoonasatsaus Ratamo.

Päähenkilönsä nimeä kantava sarja kertoo Suojelupoliisin etsivän Arto Ratamon edesottamuksista vakoilun ja tiedustelun ihmeellisessä maailmassa. Sarja perustuu Taavi Soininvaaran Ratamo-kirjoihin, joita mies on raapaissut kasaan kaikkiaan 14 kappaletta vuosituhannen alusta lähtien.

Ratamo on työlleen omistautunut leskimies, jolla on huolehdittavanaan teini-ikäinen tytär. Ennen kuin olin katsonut sarjaa sekuntiakaan, olin epäluuloinen sen suhteen, kuinka Samuli Vauramo sopii tummanpuhuvaan rooliin. Ihan turhaan olin, Vauramo on roolissaan erinomainen, vaikka nätti poika onkin.

Epäluulo perustui osin siihen, että pidin Vauramoa liian nuorena kovia kokeneeksi tiedustelumieheksi ja 15-vuotiaan Nellin (historian nuorin Jussi-voittaja Linnea Skog) isäksi. En ollut tullut ajatelleeksi, että hän vanhenee siinä missä me muutkin, alkuviikosta tuli mittariin 37 vuotta.

Itsekin kotikonttorissa töitä tekevänä olen muuten hieman kateellinen kirjailija Soininvaaralle. Helsingin Sanomat kertoi elokuussa, että Soininvaaran rintamamiestalon kellarissa ovat vierekkäin työhuone ja sauna ja työhuoneesta löytyy ”nyrkkeilysäkki, puolimetrinen luuranko sekä työkirjoja”.

Rivitalon yläkerralla, kuntopyörällä ja pyykkitelineellä ei oikein pysty nokittamaan.